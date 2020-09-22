龔言脩為電影《刻在你心底的名字》演唱宣傳曲〈Hello〉，深情虐心，而他看了電影才發覺，原來男主角陳昊森是自己在華岡藝校的同班同學，他驚喜地說：「知道要唱宣傳曲的時候，我還在軍中服役，使用手機不太方便，因此對電影的資訊不是太清楚。等到看了電影我才嚇到，天啊！男主角竟然是我高中同學，這個也太巧了吧！」

龔言脩稱讚陳昊森演技佳，而且還要包場請老師、同學一起來看，「不得不說陳昊森演的真好，整部戲的後座力太強，是真的很令人動容的一部片，看完電影我還私下傳了訊息給陳昊森誇他演的很棒，28號電影首映禮，我打算包場找高中同學們跟老師一起來看，剛好那天教師節，我們直接在影院裡辦同學會好了!」

〈Hello〉是製作人張傑為電影量身打造的歌曲，首次配唱時，龔言脩唱了8個小時張傑還是不滿意，認為沒有把歌曲中要表達的遺憾又糾結的情緒演繹出來，一直虧他是「人家是史詩級的愛情，你是史詩級最理性歌手」，因此安排龔言脩先去看完電影再回來配唱。龔言脩說:「看完電影我完全感受到主角在情感上的掙扎糾結，在第二次配唱的時候我就把這種情緒帶到這個歌裡頭，這首歌我前後錄了十五個小時，唱完真的虛脫，是我唱過難度最高的一首歌了。」而他帶點菸嗓的唱腔及特殊的聲線，讓不少聽眾認為應該是大叔型的歌手，沒想到一看到MV才發現是個剛退伍的大男孩，直説他是「童顔叔嗓」很有反差萌。

龔言脩為電影《刻在你心底的名字》演唱宣傳曲〈Hello〉。（年代娛樂提供）

(中時 )