高雄市警局三線一星的孫姓督察涉嫌接受脫衣陪酒小吃店劉姓業者性招待、交際費，還收受24萬元賄款買家電、家具，還刻意降低臨檢次數。孫男今年7月遭收押禁見後已被停職，高雄地檢署22日偵結，依貪汙罪嫌起訴孫男及行賄的劉姓業者。

檢方痛批，孫男身為高階警官，擁有數十年公務經驗，明知劉男經營脫衣陪酒小吃店，不但不查緝，還長期接受性招待及餽贈，嚴重減損我國警察長期建立的正面形象。此外，孫男到案後否認犯行，還不斷變更供詞，欲藉此混淆視聽，可見毫無悔悟，建請法院從重量刑，以示懲戒。

檢方表示，孫男2010年12月起擔任高市警局督察室督察，對轄區內有脫衣陪酒的色情營業場所有偵蒐調查、取締查緝的責任。但孫男從2013年11月、12月起，開始接受在小港區經營脫衣陪酒「越南店」的劉男關說，盼能減少臨檢次數及強度。

檢方查出，孫男自2013年11月起至2014年12月止多次接受劉男性招待，就連去按摩店消費的9萬1400元，購買家具、家電共24萬8119元都由劉男支付，劉男還另外給孫男交際費6萬元。

高雄地檢署今年7月指揮廉政署南調組、警政署政風室等單位偵辦，將孫男聲押禁見獲准，但孫應訊時矢口否認犯行。檢方最後依違背職務收受賄賂及不正利益罪嫌起訴孫男，依違背職務行賄等罪嫌起訴劉男。

(中時 )