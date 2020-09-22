華山基金會成立豐原二站，9月22日舉辦2週年感恩茶會暨入厝開幕活動。（華山基金會提供／王文吉台中傳真）

華山基金會豐原二站入厝揭幕，貴賓紛紛在彩繪愛心樹下題名祝福。（華山基金會提供／王文吉台中傳真）

華山基金會深耕豐原16年，累積服務失依、失智、失能長者達419人，近年高齡化社會加速來臨，需要關懷與協助的長者逐年攀升，因此於2018年成立豐原二站，開啟服務北豐原的新里程，短短2年間累計服務63位三失長輩，盼能讓在地弱勢長者老有所託且有所終。

華山豐原二站22日舉辦2周年感恩茶會暨入厝開幕活動，邀請貴賓與富春國小科技AI機器人一同揭幕，並在彩繪愛心樹下題名正式宣示連結地方資源扎根守護地方長者，開啟華山豐原二站在地服務北豐原的服務新里程。

周年感恩茶會邀請服務的長輩與來賓們一同歡慶，亞特藍幼兒園郭園長率先帶領小朋友們唱唱跳跳熱鬧開場，並將親手繪製的卡片送給現場的阿公阿嬤，祝福身體健康。長輩與貴賓們一同欣賞感恩回顧影片，並歡慶豐原2天使站揭幕入新厝，貴賓們也在彩繪愛心樹下題名祝福。

富春國小帶來科技AI機器人表演，讓阿公阿嬤們體驗不同的視覺感官；萊沛斯運動生活館-豐原館也共襄盛舉，體適能老師與長輩一起做彈力帶運動，希望能讓長輩增加肌耐力，延緩失能風險，藉由動靜不同的活動體驗帶給長者新的學習體驗，豐富高齡生活，也期待長輩們可以常常來豐原2天使站走動，當成另一個家。

(中時 )