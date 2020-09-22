一名印度官員表示，新購入的法製飆風戰機(Rafale)近期已進入中印邊境進行熟悉飛行訓練，以適應全新的戰機，訓練地點包括近幾個月來情勢最緊張的拉達克(Ladakh)地區。

《法新社》報導，印度砸下94億美元訂購36架飆風戰機，首批接收的5架飆風已於9月10日正式服役，印度國防部長辛格（Rajnath Singh）表示，這些新式戰機是對印度敵人傳遞「強烈的信號」。

As India and China are engaged in a bitter border standoff along Line of Actual Control, Indian Air Force’s recently inducted Rafale fighter jet carried out sorties over Ladakh from a forward airbase. pic.twitter.com/DQTCtCM9my — JAMMU LINKS NEWS (@JAMMULINKS) September 22, 2020

不具名的印度空軍官員說，「飆風戰機已在邊境地區進行了一段間的適應飛行，對包括拉達克（Ladakh）在內的情況已非常熟悉。」

中印雙方的部隊6月中旬在拉達克地區發生嚴重肢體衝突，造成20名印度士兵死亡，中方雖亦傳出傷亡，但未公佈數字。9月初中印邊界再度傳出磨擦，雙方還鳴槍示警，這是中印邊境地區45年來首度傳出槍聲。

報導說，印度宣布飆風戰機試飛之前，中印軍方指揮官才剛舉行會談以緩解日漸緊張的局勢。印方並未透露飆風戰機邊境適應訓練何時開始，但媒體在拉達克首府列城（Leh）看到飆風戰機凌空而過。

印度國防部在飆風戰機成軍典禮時表示，戰機已經在作戰區域熟悉環境，但未指明是否為拉達克地區。印度國防部說，飆風戰機也與其他戰機進行過聯合訓練，包括發射先進武器。

外媒曾報導，解放軍在在邊境爆發衝突之後，就在中印實際控制線（LAC）鄰近基地，部署了最先進的殲-20隱形戰機，同時趕建了至少2座防空導彈基地。

(中時新聞網)