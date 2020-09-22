美中科技戰如火如荼，川普政府祭出一波波的攻勢，打得大陸措手不及。但美國學者專文指出，美國對華為實施「數位斬首」，是可以使大陸製造的最先進晶片只能做出翻蓋手機的水準；但美國的科技領先地位正逐漸減弱，美國雖然仍是晶片設計在全球仍占主導地位，但晶片製造已由台灣台積電取得領先地位，對供應鏈的武器化使盟國和對手都有強大的理由，以減少對美國產品的依賴。

美國經濟史學家米勒（Chris Miller）日前投書紐約時報:「美國將要斬首華為：美國的科技技術優勢賦予了它巨大的力量，但能持續多久？」一文，文中指出，現今先進電腦晶片設計或製造全都離不開美國技術，泛林集團（Lam Research）、益華電腦（Cadence Design Systems）等美企產品幾乎不可替代，美國商務部透過切斷相關產品的獲得，就可停止全球任何科技公司的營運。而截至9月15日華為禁令生效後，華為在晶片無法取得下，其主要產品5G設備、智慧手機與雲端服務都很難存活。

Miller表示，北京對美國技術的依賴，證明了美國非凡的經濟實力，以及美國不斷下滑的技術優勢，如何使這一實力處於危險之中。同時，即使是美國以外的公司也必須遵守這些新禁令。 例如ASML是一家總部位於荷蘭的公司，也是世界上唯一使用光顆粒將電路雕刻到矽片上的最先進的光刻機的製造商，該公司已停止向大陸出售最先進的設備;而居全球領先地位的半導體生產商台灣台積電，也表示將在商務部的禁令生效後，停止對華為的供貨。

他說，華為的數位斬首是美國力量一次令人震驚的展示。因川普的一時衝動，任何其他大陸科技公司都可能遭受相同的命運，試著想像一下，外國勢力是否可以對Google或Amazon做到這一點。至於對華為的禁令，更多的是昭顯了美國過去的成功，而不是未來的發展。由於美國在研發方面進行了多年的投資，產生了新產品並獲得豐厚利潤的創新，以及用於與地緣政治對手抗衡的強大工具，美國成為了全球晶片產業的中心。

Miller強調，放眼未來，美國的科技地位並不樂觀。華為的晶片設計子公司海思在美國新禁令之前，已在智慧手機處理器領域取得重大進展，而美國把供應鏈武器化後，將使各國不論敵友都會降低對美國的依賴。

(中時新聞網)