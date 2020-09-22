觀光旅遊市場在後疫情時代發生質變，六福（2705）旅遊集團董事長莊豐如表示，將發揮集團擁有的土地及生態資源優勢，以藝創、農創2方向規畫相關遊程，搶攻深度體驗國旅商機。其中，農創部分因涉及開發，未來幾年相關資本支出將較大。

莊豐如認為，後疫情時代的國內旅遊模式，從過往的大量的團體旅遊轉向精緻型旅遊，以高端、精緻的分眾市場為主。六福以大架構擘劃未來發展計畫，每3～5年會有階段樣貌成果顯現，使集團掌握客群較為明確。

莊豐如指出，集團2018年即敲定生態旅遊發展主軸，展開「樂齡」及「喘息」計畫籌畫，關西六福莊自去年11月起陸續推出包括在地體驗的「活力樂齡超值住房專案」、「台三線樂遊假期」樂齡相關住房專案，至8月已締造700萬元業績。

展望未來發展規畫，莊豐如表示將分為「藝創」及「農創」2方向，前者透過成立「藝文共創體驗平台」，異業結盟導入不同營運模式創意，將台北六福萬怡酒店打造為「城市藝創中心」，廣納藝文、餐飲、旅宿等客群，未來會結合台北流行音樂中心相關活動。

至於農創發展則著重生態永續高度，善加利用在新竹關西擁有的上百公頃土地，以六福村主題樂園、動物園、水樂園及生態旅館六福莊掌握不同客源，善加運用自然資源打造在地體驗，推出結合不同旅遊型態的3天2夜遊程。

莊豐如指出，六福目前在關西僅開發2公頃創立六福村及六福莊，且動物園像是主題樂園的附屬設施，門票未能反應集團投入成本。未來規畫將動物園與主題樂園明確區分，以提供不同遊程方案提升能見度及旅遊體驗。

六福首階段規畫將關西土地逐年低密度開發23公頃，以主題樂園、動物園、水樂園及生態旅館等4品牌，打造為全新「六福生態度假村」品牌。莊豐如表示，過往開發以興建人工建物為主，未來將以適應環境、按照地貌方式進一步發展，未來幾年將有較大資本支出。

至於5月底熄燈、6月底轉作防疫旅館的「起家厝」六福客棧，莊豐如表示預計作為防疫旅館至年底，明年初啟動進一步工程規畫、首季開始動工。未來將改建為地上21層、地下5層的「酒店式商辦」，提供A級商辦結合酒店式服務管理，有旅館也會做為支應商辦需求。

至於未來是否還有籌設新飯店計畫，莊豐如表示一直有在考慮，但目前先部署人員服務等軟體部分為重，主要考量飯店要大、要多並不困難，人才才是營運發展的關鍵，必須先建立軟實力、提升在業界的操作模式預作準備。

(時報資訊)