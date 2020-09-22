陌生來電辨識軟體Whoscall開發商走著瞧股份有限公司（Gogolook）從電話、簡訊防詐出發，首次跨足金融科技之應用場景，推出全新防詐信貸比較平台「貸鼠先生」。

Gogolook攜手國泰世華商業銀行、凱基商業銀行、匯豐銀行、花旗銀行、渣打銀行、王道銀行等六間銀行，正式推出全新防詐信貸比較平台「貸鼠先生」。貸鼠先生不僅提供申貸者信貸方案快速比較，更獨家提供免費一對一真人線上諮詢，打造一站式安全信貸服務。

貸鼠先生自三月開始試營運以來，成功核貸總金額已經突破新台幣一億元、核貸率高於市場平均值30%、超過一千人採用免費真人諮詢服務、媒合超過二千筆以上的申貸送件。此外，為了展現對於資訊安全合規之承諾，貸鼠先生採用銀行加密等級的API傳輸用戶資料，並符合六間銀行業者的業務安全控管作業規範、Open API技術規格文件等相關技術與資安標準，更主動申請國際資安標準ISO-27001的認證，以符合金管會TSP業者規範的個人信貸比較平台，備戰開放銀行的全球趨勢。

隨著台灣開放銀行第二、第三階段正式上線，貸鼠先生下一步將從兩大面向與銀行業者進行更深入的策略合作，藉此持續提供申貸者更安全、創新的金融服務體驗，其一是透過Open API串接銀行端用戶資訊，在用戶主動合法授權下，進行跨行貸款快速媒合與審核，讓申貸者可直接於貸鼠先生完成一站式安全信貸服務。另一方面，貸鼠先生也將運用Gogolook的防詐資料庫與AI技術，在用戶主動合法授權之下，提供銀行替代性數據（如號碼是否曾被回報為詐騙號碼、高頻封鎖紀錄、廣告興趣等）做為信用評分之依據，藉此創新模式讓過去難以申請到銀行貸款的信用小白也有機會成功申貸，進而達成金管會「普惠金融」之願景。

(時報資訊)