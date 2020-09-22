進入後疫情時代，愛自己、也該吃得好。王品旗下深受女性喜愛的Su／food健康餐盒，燒到連台中也設窗口販售。這股熱潮持續延燒，超商龍頭7-ELEVEN與Su／food合作，一次上架四款餐盒包括：人氣銷售NO.1的「香煎鮭魚」、消費者詢問度最高的「爐烤牛肉」、「香烤豬里肌」、「嫩煎雞胸」，透過7-ELEVEN「外送店取」服務，滿足消費者對熱食餐盒的需求、帶動更多新客，也讓Su／food有更多服務據點，達到雙贏。

王品集團也將擴大其他超商、超市的通路合作，9月底聚北海道鍋物、石二鍋將與全聯合作推出新品；10月好市多推出青花驕麻辣鍋底；11月麻佬大將在全聯重磅回歸、萊爾富X12 mini聯名鮮食(二款)，將王品集團的美食體驗，從餐廳延伸到家庭、辦公室。

王品集團旗下Su／food去年轉型以地中海健康飲食為訴求，面對廣大外食用戶延續「健康飲食」的核心精神，主廚研發7款以「黑米」為主的營養餐盒，搭配多種時蔬、地瓜、南瓜…主廚以保存食材風味和營養的手法烹調，為您烹調健康的美味餐盒。

黑米又被稱「長壽米」，作為餐盒主食適合長期外食、營養不均的上班族，Su／food餐盒甫推出即獲得中山區商圈OL熱烈好評，創下單日300個餐盒的紀錄，這次Su／food與7-ELEVEN合作「名店就近買 就是i美食」特別推出銷售人氣王香煎鮭魚（平均近80個／天），特選新鮮智利鮭魚，乾煎留住鮮美，搭配富含珍貴營養的優質黑米、時令鮮蔬及營養豐富的地瓜、南瓜。

另外，爐烤牛肉也是消費者最愛選項，以高溫爐烤板腱牛肉鎖住肉汁，Su／food健康餐盒除了飽足的肉類、蔬菜外，也會加入手工溏心蛋，香濃軟彈的口感，享受美味、安心健康。除了與7-ELEVEN合作推出的四款餐盒，Su／food還有纖活蔬食黑米餐盒($150) 、日式燒肉黑米餐盒($160)、鮮剝藍鑽蝦黑米餐盒($210)。

今年Q1超市通路以20％高成長率，成為疫情下少數逆勢成長的贏家，據估算，若無疫情攪局，台灣四大零售通路年總額更可望破4兆元。王品集團看準「宅經濟」＋「店經濟」，搶進零售通路市場，子公司-萬鮮將餐食商品化的優勢，去年首度與超市龍頭「全聯」獨家推出原燒中秋燒肉禮盒，此次又攜手超商龍頭7-ELEVEN推出健康餐盒。王品集團多品牌優勢，讓通路有更多元的品類選擇，加上各品牌定位精準、客群定位明確，在通路行銷更能達加乘效果。

(中時 )