木村拓哉這回聲演的角色是掌握大雄命運的神祕猿人吉爾。（車庫娛樂提供）

現年47歲的日劇天王木村拓哉近期人氣爆棚，除了主演的《BG終極保鏢第2季》以高收視率完結外，更馬不停蹄地展開年初大受好評的作品《教場》續作的拍攝作業，更為25日在台上映的哆啦A夢50周年紀念作品《電影哆啦A夢：大雄的新恐龍》獻聲。這也是木村拓哉在2004年的宮崎駿作品《哈爾的移動城堡》中首次挑戰聲優，以及2010年的《超時空甩尾》後，睽違10年再度為動畫電影配音。

木村拓哉也在日前出席活動時表示自己從小就是哆啦A夢的忠實粉絲，至今仍不敢相信自己能參與哆啦A夢作品的配音工作，「哆啦A夢至今已陪伴大家50年了，就像存在於日本人的DNA之中一樣。」木村拓哉也表示，這回在片中聲演的角色是掌握大雄命運的神祕猿人吉爾，並表示自己和吉爾的共同點都是很喜歡恐龍。

而在活動現場，哆啦A夢也向木村拓哉表示想去看木村的演唱會，但因為沒有票只能待在會場外，木村則搞笑回應：「你用任意門就可以自由出入啦！但你可是哆啦A夢，我會幫你準備好VIP席，要不然你在外面實在是太顯眼啦！」電影25日在台上映。

(中時 )