Apple TV+ 宣佈兩部題材新穎的全新動畫連續劇《Doug Unplugs》及《熊貓靜水》將在 Apple TV+ 於秋季推出。此外，頗受喜愛的《Helpsters 歡樂小幫手》、《小鬼與文字幽靈》（Ghostwriter）也將在秋季推出全新第二季，家長們可以帶著孩子們一同來欣賞。

《小鬼與文字幽靈》第二季：文學經典人物闖進現實

《小鬼與文字幽靈》榮獲 47 屆日間艾美獎「最佳兒童及家庭節目」（Outstanding Children’s or Family Viewing Programming），並讓 Apple TV+ 成為第一個於成立首年即贏得日間艾美獎的串流媒體服務；劇集更贏得Prix Jeunesse Award、Parents' Choice Gold Medal Award 以及 Common Sense Media.等獎項，以及媒體及劇評的一致口碑好評。

《小鬼與文字幽靈》重新演繹了 Sesame Workshops 在 1992 年推出的節目，幽靈在社區小書店出沒，更令文學著作中的經典角色從書本闖入現實世界，四位小孩主角必須同心合力，智破神秘幽靈佈下的重重謎團。每集故事都圍繞不同文學作品，首季包括經典巨著《愛麗絲夢遊仙境》、《The Jungle Book》、《Hitch》等等，在第二季中，一眾主角必須想辦法拯救書店、查出幽靈的真正身份，並迎接《福爾摩斯》中的華生醫生登場，還有全新兒童文學故事《Malia and the Magic Paintbrush》及《The Cobalt Mask》當中的角色相繼現身。《小鬼與文字幽靈》第二季將在10 月 9 日（星期五）首播。

《Helpsters 歡樂小幫手》第二季：讓兒童學習 problem-solving

為一眾學前兒童而設的實況節目《歡樂小幫手》，由《芝麻街》班底製作，布偶們與真人演員共同演出，融合歌舞、實況情景，藉著學習逐步解決問題，為小朋友介紹編碼（coding）的最基本概念，並以邏輯和批判性思維找出答案。

繼首季獲得美國 Parents’ Choice Gold Medal Award 及 Common Sense Media Award 殊榮，四位布偶主角 Cody、Scatter、Mr. Primm 及 Heart 繼續幫人解決各式難題，包括如何計劃一場派對、學習魔術原理以至攀山技巧等等，為孩子灌輸凡事都需要周詳計劃的道理。除了一眾明星名人的客串演出，今季更邀得著名音樂人包括 Jason Mraz、Norah Jones 等歌手獻唱。

《Helpsters 歡樂小幫手》由艾美獎得主 Tim McKeon 擔任主創及節目統籌，連同 Sesame Workshop 創意及製作執行副總裁 Kay Wilson Stallings 擔任執行監製。《Helpsters 歡樂小幫手》第二季將在10 月 16 日（星期五）首播。

全新動畫 《Doug Unplugs》：機器人與小朋友結伴學習情理

由夢工廠動畫製作、根據 Dan Yaccarino 著作《Doug Unplugged》改編的《Doug Unplugs》，設定於一個人類與機器人和平共處的世界，當其他機器人每天都忙於連線、下載知識，這個與眾不同的小機械人 Doug 開始對人類世界感到好奇，並因緣際會認識到人類好友 Emma；遇到問題時，Doug 便從電腦系統下載新的知識，Emma 又會引領 Doug 一起體驗新事物，二人互相指導，成就充滿好奇心與新鮮感的學習過程。

《Doug Unplugs》由 Jim Nolan、Aliki Theofilopoulos、Dan Yaccarino 擔任執行監製， 並由 Brandon James Cienfuegos、Kyrie McAlpin、Eric Bauza、Mae Whitman、Leslie David Baker 及 Becky Robinson 聲音演出。全新動畫影集《Doug Unplugs》將在11 月 13 日 （星期五） 首播。

全新動畫《熊貓靜水》 ：大貓熊向小朋友傳授正念

全新動畫影集《熊貓靜水》改編自美國插畫作家 Jon Muth 的繪本故事《Zen Shorts》，由 Gaumont 電影公司及 Scholastic Entertainment 製作，故事圍繞著三位小朋友 Karl、Addy 與 Michael 與大熊貓鄰居 Stillwater 的相處小逸事。充滿智慧的靜水宛如一位精神導師，每當小朋友們遇到不如意的事件或觸發負面情緒，靜水 便會透過一些古代寓言故事、金句分享和啟示，引導孩子們以正念 （mindfulness）的角度去觀看事物、 面對自己的情緒，並帶領小朋友們發掘大自然中微小但不平凡的神奇之美。

《Stillwater》由 Sidonie Dumas、Christophe Riandee、Nicolas Atlan、Terry Kalagian、Iole Lucchese、Caitlin Friedman、Jef Kaminsky 及 Rob Hoegee 擔任執行監製，聲音演出包括 James Sie、Eva Binder、Tucker Chandler 及 Judah Mackey。全新動畫《熊貓靜水》 將在12 月 4 日（星期五）首播。

Apple TV+ 可於 iPhone、iPad、Apple TV、iPod touch、Mac、指定的 Samsung 和 LG 智能電視以及 Amazon Fire TV 及 Roku 裝置上的 Apple TV app，或在 tv.apple.com/tw 網上收看。使用者可享七⽇免費試⽤，試⽤期後每⽉收費 NT$170（也有年費方案更為優惠）。 Apple TV app 將於今年稍後時間在 Sony 及 VIZIO 智能電視上登場。在限時優惠期間，顧客購買全新 iPhone、iPad、Apple TV、Mac 或 iPod touch，即可享⼀年免費 Apple TV+ 訂閱服務。這項特別優惠將於合資格裝置⾸次啟動後的三個⽉內適⽤。

(科技)