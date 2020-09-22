影音平台Netflix22日又再度宣告即將推出全新韓國原創作品《Undercover》（暫名），該劇找來多位超人氣韓星主演，韓韶禧（前譯韓素希）、朴熹洵、安普賢、金相鎬、李學周、張栗等人組成之堅強陣容令人期待。

有「最美小三」、「廣告新寵兒」之稱的新生代人氣韓星韓韶禧，今年在熱門韓劇《夫妻的世界》中以出色的演技獲得廣大關注，這次不再當美艷小三魅惑眾生，改化身成臥底為父復仇，在《Undercover》飾演販毒集團成員尹智友，為了找出父親死亡的真相而以臥底身份加入警界，但同時也在復仇的過程中被迫面對種種殘酷真相。

在《梨泰院Class》裡精湛詮釋反派紈褲子弟而讓大眾留下深刻印象的安普賢，在本劇當中將飾演毒品調查科的警長全弼道一角，作為韓韶禧主管的他為人處事嚴謹且勇敢，對調查案件相當有決心，屆時將會讓觀眾再度對他的螢幕形象有所改觀。

曾以電影《七日綁票令》獲得青龍電影獎最佳男配角獎的朴熹洵，則飾演國內最大販毒集團的主要人物崔武鎮。他把韓韶禧吸收成手下，並培育她成為臥底特工，究竟是善是惡讓人捉摸不定。而在《夫妻的世界》中，扮演糾纏不休、虐打女友的恐怖情人而令人氣急升的李學周，這次則飾演對朴熹洵忠心耿耿的下屬鄭泰州，深受長官信任的他備受期待是否又會壞出新高度。

此外，在《屍戰朝鮮》中飾演王世子護衛武英的金相鎬，這次將以毒品調查科負責人車奇浩一角登場，他渴望能在退休前瓦解東川市販毒集團，並因此和朴熹洵發生強烈衝突。而由張栗所扮演的販毒集團成員都江才，則由於經常製造麻煩而被趕走，隨後又欲向女主角進行報復，為故事增添了更多的衝突與張力。

(中時 )