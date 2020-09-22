2020下半年疫後復甦長路漫漫，金融市場挑戰多，包含：股債市波動加大、政治雜音頻傳。投資人想追求收益，要更審慎留意流動性、資產品質。

鋒裕匯理投信看好市場對於優質資產的需求，趁勢推出「鋒裕匯理美元核心收益債券基金」，在9月22日募集，集合三大收益來源，掌握美國優質固定收益資產的收益機會，並由華南銀行擔任保管銀行。

基金的受託管理機構為鋒裕匯理美國投資團隊（Amundi Pioneer Asset Management, Inc.），從1998年起由投資長Ken J. Taubes領導的資深團隊負責管理。該團隊深耕美國市場多年，以操作豐富、多元化的投資組合為其長項，成員的平均資歷在30年以上，所使用的投資策略紀錄在40年以上。投資人透過經驗老到的元老級團隊挑選優質標的，更有機會掌握長期的投資趨勢。

鋒裕匯理美國投資團隊投資長Ken J. Taubes分析，全球經濟復甦的徵兆固然已浮現，但仍可能遭遇諸多挑戰，如：第二波疫情爆發的風險、美國總統大選年地緣政治干擾等疑慮，建議投資人現階段的投資策略應持有相對高度多元分散的資產組合，並以優質資產及合宜的現金水位來因應潛在的變數。

Ken J. Taubes表示，鋒裕匯理資產管理所提供的解決方案，團隊在1928年於美國波士頓成立，秉持始終如一的信念與哲理，包含：價值型導向（Value-Driven）、多元分散（Broad Diversification）、重視下檔風險（Downside Risk Focus）。自成立以來，鋒裕匯理資產管理持續在產業中扮演領導者的地位，在美國固定收益資產部份，管理規模達484.8億美元。

鋒裕匯理資產管理表示，基金透過獨家之核心固定收益投資策略，聚焦3種核心收益來源：「高品質公司債」、「資產證券化商品」、「政府公債」。這些高品質公司債主要來自美國知名企業，譬如醫療保健龍頭股為財富500強企業，全球超過250家子公司，近期焦點更有美國政府已與之簽訂10億美元協議，預購1億劑新冠病毒疫苗等題材。

鋒裕匯理美元核心收益債券證券投資信託基金風險收益等級為RR2，訴求看好投資級資產的投資人。基金級別囊括：五大幣別新台幣、美元、人民幣、澳幣、南非幣、前收(A)/後收(N)、累積/配息，共有20個級別，能滿足投資人多元的理財需求。在本月22日展開為期5日的募集。

(工商 )