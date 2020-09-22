受到新冠肺炎疫情影響，國內最大矽酸鈣板廠惠普(8424)上半年營運出現2成5的營收衰退；在進入下半年傳統旺季，惠普指出，第三季營收衰退幅度已收斂，預期到傳統每年第四季，營運可衝今年高峰。全年力拼與去年持平。

目前惠普銷售的建材中，以矽酸鈣板及纖維水泥板為主；惠普指出，主要市場客戶分新建及內裝修。今年房地產新建案雖多，但，集中在第二季開始，用到內裝的矽酸鈣板等裝潢建材，要等建物結構體完成後才陸續使用，時間差要到明年的上半年。

至於內裝修市場，上半年因受到疫情影響，因此營運也不理想；惠普指出，下半年在疫情趨緩後，廠辦及內裝修市場已開始活絡，預期，下半年的營運表現會一季比一季好。

台商回流擴產需求增，帶動科技廠辦建案的增加，由於建廠速度快，惠普指出，科技廠辦使用矽酸鈣板及纖維水泥板的數量，從第三季的營收已逐漸反映，依手中訂單來看，預期，第四季的營運會衝高到今年營收獲利的高峰。

受疫情的影響，惠普預期，今年矽酸鈣板及纖維水泥板的出貨量應會比去年減少15-20%；不過，因主要原材料紙漿的成本下跌，因此，今年全年整體的毛利及獲利能力應不差。

(工商 )