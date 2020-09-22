被視為年度消費指標的百貨公司週年慶即將陸續登場，今年新光三越高雄三多店亦特別於10月1日至10月25日加入週年慶戰場，特別選在中秋節連假期間，提供給消費者更加優質的購物好去處。

在長達25天的週年慶檔期中，不僅推出實質的滿仟送佰禮券回饋，更串聯全館近300個專櫃品牌，以打造年度最大消費盛宴的高規格備戰狀態，希望透過全館8折起的誘人折扣，以及每天不間斷的各式滿額禮贈獎活動，要讓每位民眾都能輕鬆消費省荷包。

10月1日至18日，更特別洽談寶可夢快閃店進駐11樓活動廣場，多項日本寶可夢中心商品跨海來台，不用出國也能買，寶可夢迷們一定不能錯過！

在消費者最為關心的禮券回饋活動方面，新光三越高雄三多店今特別降低兌換門檻，於10月1日至10月18日期間，祭出化妝品單筆滿2,000送200電子贈品禮券、全館單筆滿3,000送300電子贈品禮券(化妝品、餐飲小吃、黃金、大家電、[i]store及部份商品除外)，大家電/[i]store則有單筆滿10,000送500電子贈品禮券的回饋(10月1日至10月7日，新光三越會員首七日獨享大家電/[i]store單筆滿10,000送1,000)，上述活動不僅可累贈兌換外，只要消費時出示新光三越貴賓卡，電子贈品禮券還能即時兌換免排隊，能讓購物消費更有效率，也能減少等待兌換贈品的寶貴時間。

新光三越三多店表示，週年慶到來，最開心的莫過於各大品牌皆會於此時推出最強且最新夯品，今年新光三越高雄三多店也特別網羅時下購物趨勢及因應消費習慣的改變，結合全館所有品牌資源，在週年慶期間推出七大玩樂購物攻略，就是要讓消費者能輕輕鬆鬆用最划算的價格買到心中首選商品，還能邊逛邊吃邊玩！

其中，【攻略一】5萬組化妝品特惠組，美妝盛典重磅登場：化妝品專屬優惠，包括：【5大首賣】Cle de Peau Beaute幻夢星湖唇膏組、SHISEIDO國際櫃Holiday限量彩妝、BOBBI BROWN維他命妝前眼霜組、sisley 全能乳液2020限量瓶等；今年週年慶更加入全新【明星金三角】話題必買組合，雅詩蘭黛年輕金三角明星組、蘭蔻肌因大眼修護組等15大品牌話題組合，「水、精、乳」一次購足，消費滿額再加贈；還有【天然植粹保養品】以及近期相當受到年輕族群關注的【口碑輕奢保養品】兩大趨勢話題美妝；再加上眾多化妝品品牌精選上看五萬組的特惠組合，年度妝容，只要來一趟新光三越高雄三多店就能一次搞定。

【攻略二】24小時不打烊，人氣好物線上購：百貨公司打烊了，但還沒買夠不用怕！打開新光三越APP，晚上睡不著也能秒搶週年慶好康，超過百款妝品、家電、潮流單品等超值優惠價，天天滿足會員以skm pay秒殺搶購，再到店輕鬆取貨，線上購物還能同享週年慶滿千送百禮券回饋，怎麼買都划算。首四日晚上11點到隔天上午10點，還有夜間偷偷限量下殺的精選商品，就是要讓消費者買得盡興才行。

【攻略三】超熱門美食，期間限定快閃販售：秋天到了，終於可以好好牿賞自己早已抵擋不住的美食靈魂，新光三越高雄三多店週年慶期間，更洽談了包含屏東超人氣「小恩家手作」、關廟最美麵包店「深緣及水」、金牌職人手作「薇庭烘焙」在內等超過30間以上的美食快閃店輪番進駐，舌尖的味蕾，絕對能獲得大大的滿足。

【攻略四】全台獨家首發，人氣快閃，發燒不斷：全台獨家，首發快閃櫃強勢來襲！NO.1網路首選，天然來源保養品品牌「Erwachen醒寤」帶來身、心、靈、肌膚全面呵護保護，邀請大家在忙碌的生活中一同感受美好；全台頂尖沙龍指定髮品「nukah鹿卡」選用安心的原料、成份，帶給顧客滿滿的安心感。更多獨家人氣快閃店櫃，只在新光三越高雄三多店。

【攻略五】居家神級夯品，購物車必不可少：年度居家絕對不能缺少的神級家電，新光三越高雄三多店也一次備齊；【智慧電子衣櫥】全新登場，清新除臭、蒸氣殺菌等功能，潮濕黏膩溫和烘乾，即時護理衣物，衣櫥清新乾爽無異味；【大尺寸4K電視】網羅SAMSUNG、LG、SONY等各大知名品牌，主打65吋以上同時具備4K等級高畫質影音，讓宅在家裡就是一場精彩絕倫的華麗體驗；【對抗空污】Panasonic、MITSUBISHI、DYSON、PHLIPS等品牌一應俱全，讓居家空氣常保清新；還有上市一個月全台熱賣超過3萬支的筋膜按摩槍也同樣不能漏掉；更特別於10月12日(一)至10月18日(日)引入超人氣【德國bintense光能紓活艙】，邀請VIP會員一同免費體驗來自德國的光波能量奇蹟，享受光速般的燃脂魔力！

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