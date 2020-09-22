李翊君將於12月5日於台北國際會議中心舉辦「李翊君2020翊如既往演唱會」，主辦單位寬宏藝術日前一開放售票，立即造成搶購，不少歌迷埋怨買不到票，到李翊君粉絲團留言吐苦水，李翊君與寬宏藝術評估討論許久，緊急加場，宣布12月6日下午4點在原場地台北國際會議中心再唱一場，李翊君表示：「真的很感恩大家對我的支持，在這麼艱難的期間，我一定會用盡全力演唱。」

李翊君透露，由於今年碰上疫情，一開始對演唱會有點焦慮及小擔心，但後來收到越來越多的歌迷反饋與加油打氣，表示等太久、憋太久了，稱要「報復性聽歌」，才讓她慢慢恢復信心，決定要加場開唱。她這次辦演唱會，意外發現鄰居也是歌迷，「我住的社區有蠻多住戶，很多我都不太認識，前幾天管委會的委員詢問我能不能代為買票，我才知道鄰居是歌迷，他上網買不到票，找上管委會來問我」，李翊君事後忍不住調侃鄰居「藏很深」。

對於能加場，李翊君十分感激，也表示，「2020年是個不平靜的一年，有太多天災人禍，有好多朋友離我們而去，所以很珍惜這次的演唱會，希望能藉著她的聲音，溫暖大家，讓大家在12/5、12/6有個美好的回憶」。12月6日「李翊君2020翊如既往演唱會-加演場」，9/23中午12:00寬宏售票系統正式開賣。

(中時 )