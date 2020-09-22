大陸解放軍戰機近日接連擾台，屢飛越海峽中線，21日派2架運8反潛機騷擾台灣海空域，也迫使國軍提升戰備，因應台海突發情勢。對此，大陸「中國人民大學」國際關係學院副院長金燦榮指出，是因應美台關係以切香腸方式加碼，且有三件事必須嚴肅看待。

「迄今為止，大陸對台的大政方針沒有變」，金燦榮近日接受《中評社》專訪時表示，「中美」在台灣問題上的博弈已嚴重化、尖銳化，有三個事實必須嚴肅看待。

第一，美國打台灣牌，大陸應對是認真的。從近期很短時間內舉行超過十場實戰演習，可看出針對性非常強。且除了進行軍事準備，外交也不排除有動作。

其二，美國和台灣的民眾，對大陸的反制、警告，接收方有點麻木。美國人不關心，台灣人也有點麻木，先前民調顯示7成以上「堅信大陸不會動武」，而台灣當局抗陸的態度很堅決，近期還採取很多措施迎合美國。

其三，美台不接受、「拒絕和平統一，追求『台灣和平獨立』」，認為時間對其不利，因而急不可耐。美台合作在加強，漸進台獨的動作在加劇，切香腸越來越接近切到肉了，甚至可能會切到骨頭。

(中時新聞網)