古坑鄉的永興蔬果生產合作社22日清晨3點起，就有果農排隊，130公噸收購量不到一個上午就已收滿。（周麗蘭攝）

包括左起斗六市長林聖爵、副縣長謝淑亞、縣長張麗善、古坑鄉長沈勝騰都接到文旦果農請託電話，。張麗善緊急聯繫農委會，該會同意另收購300公噸的再利用文旦，但每公斤收購價10元，23日開始收。（周麗蘭攝）

古坑鄉永興合作場的130公噸次級文旦收購量不到一上午就收滿，（周麗蘭攝）

雲林加工廠商把過剩的文旦加工成檸檬文旦果萃。（周麗蘭攝）

大斗六地區文旦的種植面積近年擴大，大果數量爆多，農糧署今年祭出收購加工政策但仍消化不了，古坑鄉永興蔬果合作社22日凌晨3點就有果農載文旦排隊，130公噸的收購量不到一上午就收滿，縣長張麗善緊急陳情，農委會同意另多收購300公噸「再利用」大果。

大斗六文旦範圍涵蓋斗六市、古坑鄉，面積約244公頃，去年產量4800公噸，今年多達5700公噸，品質較佳已銷售七、八成，賣不出的大果嚴重過剩。

農糧署原本目標收購300公噸次級品文旦作為加工，收購價每公斤12元，但雲林縣僅2家加工廠有意願作成果汁、果泥、果醬，頂多只能消化200公噸，僧多粥少情況下，文旦果農唯恐搶不到繳交機會，22日清晨3點就開始載一車車文旦到永興合作社，不到6點已30多輛排隊等候。

永興合作社理事主席黃威騰說，他早上6點到社場，車陣已綿延到大馬路，為避免果農枯等又落空，他臨時發號碼牌，到第22輛截止，沒發到的果農既失望又緊張，到處打電話找人拜託。

包括斗六市長林聖爵、斗六市農會總幹事張喬復、古坑鄉長沈勝騰、副縣長謝淑亞、縣長張麗善都接到請託電話。張麗善緊急聯繫農委會，該會同意另收購300公噸的再利用文旦，但每公斤收購價10元，23日開始收。

張麗善表示，感謝農委會對大斗六文旦農的協助，避免農民血本無歸，她也拜託張喬復務必告知最弱勢的小農。黃威騰則呼籲加工廠商，有通路、有需求者多多申請。

(中時 )