黨產會於今天認定中華救助總會為國民黨附隨組織，宣布即日起將其 13餘億元全面凍結，之後救總須向黨產會申請才可動支經費。國民黨表示，中華救助總會為民間公益團體，受政府委託進行災胞救難工作，自始與國民黨無關。

國民黨強調，國民黨從未主導或影響「中華救助總會」的人事、財務或業務等事項，對於黨產會此一決定，明顯背離事實，完全違法，相信一定會被法院撤銷。

黨產會主委林峯正早先針對此事表示，救總於民國39年時，由時任中國國民黨總裁蔣中正指示所設立。民國80年後任務轉變並更名，把「大陸」兩字拿掉，變成中國災胞救助總會，民國89年才改成現在名稱，但業務跟設立一開始時已相當不一樣，今天為何認定國民黨附隨組織？主要是救總利用黨國時代、威權體制下的執政黨優勢，運用很多國家資源、累積資本，在任務逐漸轉變、政治局勢改變後，並沒有把財產歸還給國家，因此現在累積大量財產，仍在救總名下。

林峯正提到，目前按照救總去年底資產負債表，仍有帳列13億財產，包括大概5億元現金，還有8億餘元的帳列不動產在雙北，包括台北市中正區裕民大樓2樓；內湖達爾文科技大樓9、10樓；力麒中正大樓6、11、12樓；天玉大樓；明德大樓；新北市的土城綜合大樓。

(中時 )