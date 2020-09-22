屏縣消防局22日上午接獲通報指出，高樹鄉荖濃溪河床疑似有人溺水，隨即派遣警消前往救援，一到現場發現一具屍體俯趴於水中且呈現大字形，已是乾屍狀態，研判死亡超過7天，立刻將遺體打撈上岸，目前無法確認身分，死因仍待釐清，警方也通報若家中有失聯者請與警方連絡。

(中時 )