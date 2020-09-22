荖濃溪畔驚見乾屍 研判死亡多時 17:162020/09/22 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高樹鄉荖濃溪乾屍，警方盼家中有失聯者能出面指認。(讀者提供／林和生屏東傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏縣消防局22日上午接獲通報指出，高樹鄉荖濃溪河床疑似有人溺水，隨即派遣警消前往救援，一到現場發現一具屍體俯趴於水中且呈現大字形，已是乾屍狀態，研判死亡超過7天，立刻將遺體打撈上岸，目前無法確認身分，死因仍待釐清，警方也通報若家中有失聯者請與警方連絡。 (中時 ) #死亡 #警方 #荖濃溪 #乾屍 #溺水 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鹿草鄉石鹿雕像遭斷頭 公所痛心要求恢復原狀 15:022020/09/22 寶島 孫軍傾巢南犯 血戰七晝夜──戎馬一生李宗仁（十三） 14:332020/09/22 兩岸史話 美大選倒數 選民關注熱度創高 04:102020/09/22 全球財經 高雄再傳居家檢疫者死亡 陳其邁指示加強關懷 12:552020/09/22 生活 內湖公車衝人行道撞死人 駕駛籌不出5萬交保金 16:542020/09/22 社會 林園居家隔離婦死亡 檢方證實為輕生 15:462020/09/22 社會 失聯移工路邊吵架洩行蹤 難逃中市警法眼 15:082020/09/22 社會 每年新增3萬人腦中風 當心5肢體痙攣拖垮失能 10:522020/09/22 生活 內湖公車衝撞釀1死1傷竟是毒駕 駕駛坦承吸安非他命 14:502020/09/22 社會 外資避險心態轉濃 04:102020/09/22 證券．權證 社會熱門新聞 林園居家隔離婦死亡 檢方證實為輕生 - 社會 「誰叫小鬼不叫外送」臉書匿名發文引眾怒 網氣炸：沒口德 - 社會 稱小英是「小姐」 貪污立委竟栽在2個老人的嘴 - 社會 內湖無照養護所驚傳火警 2死1命危 - 社會 金門86歲老翁走失 7天6夜後驚喜尋獲 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。