今年新光三越週年慶還特別與超人氣的寶可夢聯名合作，推出人氣爆表且電力十足的皮卡丘、妙蛙種子、小火龍、傑尼龜、伊布等商品登場。(馮惠宜攝)

新光三越擴大線上週年慶，10月1日到10月25日使用skm pay支付不限金額還可抽YAMAHA機車。(馮惠宜攝)

迎接中秋及雙十連假到來，全台百貨店王：新光三越台中店周年慶活動自9月25日展開預購，有鑑於報復性買氣持續不墜，店家首度將全館滿額贈從累計滿5000送500變成單筆滿3千送3百，可望拉高單筆消費額，預計25天全館業績目標41億元。

新光三越台中店年年業績稱霸全台，每年母親節感恩祭以及十月周年慶都是市場景氣指標活動，今年上半年各賣場受疫情衝擊，業績衰退，唯國內因防疫表現佳，未出現社區感染，下半年報復性消費，讓百貨賣場買氣搶搶滾，該店周年慶促銷壓軸於10月1日登場，9月25日展開預購。

百貨周年慶滿千送百是標配，今年繼中友、廣三SOGO打出全館滿3千送3百，台中大遠百全館滿5千送5百，全以累計方式回饋，新光三越22日公布回饋方案，雖然將例年滿千送百的門檻由5千降到3千，但也改為單筆滿額贈方式，意即每張發票金額要超過3千元才具滿千送百回饋的資格；但化妝品部分單筆滿2千即可回饋2百元。

另，今年新光三越周年慶還特別與超人氣的寶可夢聯名合作，推出皮卡丘、妙蛙種子、小火龍、傑尼龜、伊布等商品登場！且為擴大APP線上購物，新光三越精選優惠網羅百項限量爆品要讓會員24小時用skm pay就能先搶先贏，周年慶期間使用skm pay支付不限金額還可抽YAMAHA機車。

(中時 )