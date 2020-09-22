納豆（左起）、施名帥、鄭人碩、劉冠廷演出四人幫老同學。（甲上提供）

《大佛普拉斯》飾演菜脯的莊益增友情客串《同學麥娜絲》賣藥大仙。（甲上提供）

黃信堯導演第二部長片作品《同學麥娜絲》，除了先前曝光的4位主演鄭人碩、劉冠廷、納豆、施名帥，22日又加碼公開金馬影帝陳以文、潘慧如、王彩樺、朱芷瑩、洪小鈴、楊蕎安和莊益增等演員，其中最引人注目的就是施名帥與朱芷瑩，兩人私下是情侶，這回在大銀幕上則飾演夫妻。

預告中可見朱芷瑩上演老婆的逆襲，把「一盤內褲」丟在施名帥面前，烙狠話說：「你有多久沒脫我內褲了。」台詞火藥味十足，另在前作《大佛普拉斯》飾演菜脯的莊益增也友情客串賣起妙丹，一句「大仙虎龍丸丸丸」本土味幽默感十足。

黃信堯補充說：「鄭人碩性格上講義氣、脾氣直，覺得對的事情就去做，這部分與角色不謀而合；而施名帥偶爾有點天馬行空的特性也很符合片中愛作夢的角色，這些演員都有某些特質與角色相近；納豆近年來演技爆發，這次在《同學麥娜絲》的表現一定會讓大家眼睛為之一亮，而劉冠廷的角色非常不容易詮釋，但他在《陽光普照》的演出讓我覺得他絕對可以勝任這個角色。」預告中還可知黃信堯獨特的「厭世口白」也強勢回歸，續集也從黑白片升級為彩色。電影11月20日上映。

(中時 )