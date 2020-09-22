西布朗前鋒ROBSON-KANU 表現突出（美聯社資料照）

【英格蘭聯賽盃】[布倫特福德@西布朗維奇][09/23(三)02:00][編號651]

西布朗維奇在完成英超比賽之後，本場週中的英聯盃將會作出球員輪換的調動；在上一輪賽事先發上陣也取得進球的前鋒ROBSON-KANU，以及中場Rekeem HARPER，本場應該也會繼續取得先發位置。

布倫特福德的挪威中場Christian NORGAARD 以及 Joshua DA SILVA，在上一輪英聯盃的賽事當中同樣也取得進球，預計本場也將會繼續先發上陣；而在那場比賽貢獻了１次助攻的法國前鋒Bryan MBEUMO 也應該會作好先發準備。

英聯盃第3輪。雖然上一場西布朗維奇於英超敗於艾佛頓之下，但在上一輪英聯盃賽事大勝哈洛格特鎮3:0晉級，可見得球隊對英聯盃有一定的期望。英冠球隊布倫特福德上一輪比賽作客擊敗了南安普敦表現十分有驚喜，不過本場對上實力較隹的西布朗維奇，不被看好。主勝機率大，進球數3球以內。雙方最近4次對賽成績為各得1勝2平1敗。

沃特福德新加盟前鋒Jerome SINCLAIR（圖片來源︰達志影像）

【英格蘭聯賽盃】[沃特福德@紐波特郡][09/23(三)02:00][編號652]

英乙球隊紐波特郡的本土前鋒Tristan Abrahams在上一輪英聯盃的比賽當中先發上陣，雖然並沒有取得進球，不過打得十分賣力有不錯的表現，本場應該會繼續被委以重任。而那場比賽打進了唯一進球的中場Scott Twine也將會先發上陣。

本賽季新加盟沃特福德的前鋒Jerome SINCLAIR在上一輪英聯盃的賽事先發上陣，本場比賽將會跟另一位前鋒Stipe PERICA一起配合組成攻擊線。在上一場替補上場而取得進球的瑞典中場Ken SEMA應該會被委以先發重任。

英聯盃第3輪。紐波特郡只是英乙球隊，論實力跟本賽季降到英冠的沃特福德還是差很多；剛剛開結賽季成績一般，就算於主場作賽也不被看好。沃特福德上一輪英聯盃的比賽僅在完場前追平對手，再憑12碼點球取勝晉級，對球隊的士氣十分有幫助，本場有機會再下一城，客勝小球比較有機會。

西漢姆法國前鋒Sebastien HALLER上場梅開二度（圖片來源︰達志影像）

【英格蘭聯賽盃】[赫爾城@西漢姆聯][09/23(三)02:30][編號653]

西漢姆聯在上一輪英聯盃比賽當中用上法國前鋒Sebastien HALLER、烏克蘭 Andriy YARMOLENKO及阿根廷中場Manuel LANZINI等好幾位實力雄厚的球員出戰；當中Sebastien HALLER更梅開二度， Andriy YARMOLENKO也交出助攻，表現亮眼，預估這幾位戰將都會繼續於英聯盃出戰。

赫爾城前鋒Mallik WILKS於上一輪英聯盃打進先開紀錄的一球，和交出助攻的前鋒James SCOTT同樣表現出色，相信本場比賽也會跟中場主力George HONEYMAN一起先發上陣。

英聯盃第3輪。西漢姆聯在上一輪英聯盃賽事以多名主力球員出戰，也撃敗了查爾頓而晉級，對英聯盃也非常重視；再加上上一場英超對上兵工廠比賽雖敗不辱，士氣也得已維持，本場會被看高一線。赫爾城上一輪英聯盃賽事作客英超列茲聯，幸運地憑著12碼點球獲勝晉級，表現雖然有點驚喜；但上賽季作客成績始終一般，本場作客比賽比較難再有奇績。雙方最近3次對賽西漢姆聯2勝1敗。推薦主勝大球。

西漢姆法國前鋒Sebastien HALLER上場梅開二度（圖片來源︰達志影像）

【英格蘭聯賽盃】[曼聯@盧頓][09/23(三)03:15][編號655]

盧頓上一輪英聯盃憑著前鋒Jordan CLARK的進球得以晉級，這位表現出色的前鋒，本場將會繼續負起進攻的責任；而在該場比賽同樣先發上陣的前鋒Danny HYLTON，本場比賽也會和Jordan CLARK組合攻擊線。

曼聯在英超主場被擊敗之後，本場英聯盃賽事應該會作出輪換，前鋒Mason GREENWOOD、Odion IGHALO 以及中場 FRED Rodrigues 都應該會在本場比賽上陣。而上仗聯賽打進一球的新援VAN DE BEEK 也應該有望首度先發上陣。

英聯盃第3輪。雖然盧頓上一輪英聯盃賽事作客擊敗了雷丁，表現亮眼；但論實力當然跟曼聯的二軍仍有一些距離。曼聯本場雖然會作出輪換安排，但二軍的實力也十分強大，他們也會因為要爭取表現會全力以赴，再加上於英超主場敗給水晶宮十分丟臉，球隊上下本場必須要拿對手來出口氣，客勝大球機會高。

(中時新聞網)