台北市內湖區康寧路一段一處私人養護所在今天下午2點38分發生火警，當中有3名8、90歲的老翁被救出後送到醫院搶救，但內湖三軍總醫院下午表示，其中2名老翁到院時已無生命跡象，目前仍在搶救當中，衛福部護理及健康照護司司長蔡淑鳳指出，初步掌握該私人養護所並未經合法立案，除地方政府可依長照服務法開罰最高30萬元罰緩外，其釀成失火的部分可能還有相關刑責待面對。

蔡淑鳳說，根據了解，該處私人養護所為一間1樓與地下室的環境，其中1樓共設置5張床，地下室設置1張床，事故現場發現有3名長者，警消照場時已沒有呼吸心跳。

蔡淑鳳表示，未經合法立案的私人養護所，依照長照服務法規定可處最高30萬元罰緩，還要公布負責人姓名以及住處地址。

除此之外，蔡淑鳳也說，此案件已涉及到人員死亡，除依長照服務法要面臨開罰外，還有刑事責任要面對，目前台北市社會局已介入調查受住戶的背景，相信會給予必要的協助。

(中時 )