曾在2008年幫助塞爾提克奪得總冠軍的帕金斯，退休後轉任球評，如今是詹姆斯的鐵忠粉絲，這次他直接開口預言，湖人不但能夠在相隔10年之後再奪總冠軍，而老將隆多也將成為第一位分別效力於塞爾提克與湖人都留下奪冠紀錄的球員。

隨著湖人2比0領先金塊之後，湖人取得總決賽門票的機率飆升至92.4%，意味著湖人將祭2010年之後再次回到爭冠行列。

帕金斯與隆多是塞爾提克於2008年奪冠成員之一，當年塞爾提克與湖人鏖戰7場之後高舉金盃，如今帕金斯早已轉任球評，並且為塞爾提克宿敵湖人搖旗吶喊，隆多則仍持續在球場上奮戰。

帕金斯表示，隆多正在為自己即將到來的歷史做見證人。帕金斯的語意是NBA過去歷史不曾有過球員能分別披著湖人紫金以及塞爾提克綠衫軍兩件戰袍奪得總冠軍，隆多極有可能成為史上第一人。

然而，帕金斯的這番話並不是很正確，名人堂耆宿拉夫萊特在1953-54菜鳥球季幫助湖人拿到總冠軍，1962-64生涯最後兩個賽季又穿著綠衫軍球衣摘下兩枚冠軍戒，其實拉夫萊特才是第一個同時待過湖人與塞爾提克拿到總冠軍的球員。

不過，當時拉夫萊特幫助湖人奪冠的時候紫金部隊還沒搬到洛杉磯，而後來不少湖人悍將改披綠衫軍球衣歐尼爾、老尼爾森、麥卡杜、裴頓等人都無法完成這個夢想。

(中時 )