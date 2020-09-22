台股類股及個股輪動快速，美國聯準會(Fed)按兵不動，調整長期通膨目標，暗示低利率將維持至2023年，意味著資金充沛的情勢不變，有利資金行情延續。

日盛高科技基金經理人林佳興表示，從產業基本面來看，蘋果新機發表、科技創新、5G建置目標、華為禁制令等議題仍將圍繞市場，在全球景氣好轉的大架構之下，正面看待股市後市，具長線趨勢的產業將是盤面重點。

TAROBO認為，新台幣快速升值將帶來三點影響，包含外資買盤放緩、主要在台灣製造的出口企業股票表現滯後、有壽險主體的金控企業表現滯後。

外資買盤部分，依資料來看，今年以來外資對台股累計淨賣超200億美元，也就是說疫情爆發後外資回補的部位仍相對稀少。台股上漲，但外資獲利並沒有多少。新台幣和台股均升至高點，而美國總統大選將至下，倉位較輕的外資布局將較謹慎，亦即未來一段時間，來自外資這邊的支撐力道會將相對減緩。

出口商部分，對於那些製造與銷售大多都在海外的企業來講，新台幣升值對它們而言，只是財報揭露上吃虧，但由於收付大多以美元、歐元等國際貨幣結算，新台幣升值對它們難以帶來實質影響。

但對於倚賴台灣本地廠的出口商而言，尤其是「毛三到四」的低毛利企業，如果避險比例偏低，新台幣將會大幅影響它們的利潤，建議降低類似股票的持有比例。

金控部分，過去幾十年壽險一直受到高資金成本所苦，加上台灣債券投資侷限較多、殖利率較低，導致壽險不得不將大部分資金投向海外，其中，固定收益債券為大宗。

全球的極端低利率環境，令這些壽險如果選擇耗費成本外匯避險時，必定無法擊敗資金成本的窘境，也因此今年年初各家壽險，尤其是老字號壽險的外匯避險比例都偏低。

本波新台幣升值直接令壽險面臨外匯虧損，此乃其一；本波新台幣升值直接迫使壽險必須增提避險，但臨時性避險必須用昂貴的NDF(遠期無交割外匯)，此乃其二。對壽險而言，外匯避不避已經是兩難問題，這對各家大型壽險來說是巨大考驗，不建議投資人在此類股票上曝險過多。

(工商 )