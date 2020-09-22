證交所今（22）表示，媒體報載凱基證券台北分公司單日成交量暴增，在8月底，市占率甚至一舉超越龍頭元大證券，經凱基證券說明，台北分公司是前台証證券總公司營業據點，主要因8月中開始受理德意志證券撤台後轉戰單（占凱基證券全部外資單約9成），與凱基承租1G光纖傳輸無關；另，凱基8月24日曾衝上293億元，惟交割均正常。

證交所統計，凱基證券台北分公司109年6～8月，成交金額日均值分別為98億元、137億元及151億元，其中，8月24日成交金額為293億元，成交金額前3大客戶皆為外資，經查客戶委託買賣金額尚未逾越其單日買賣最高額度限制。另外，經查凱基證券台北分公司交割情形正常。

證交所強調，世界主要交易所皆提供主機共置服務，證交所為符合國際潮流趨勢，並滿足證券商提升交易網路傳輸效率的需求，因此在106年12月25日開始提供主機共置服務。

此外，外界也質疑，凱基成交量能會暴，與向證交所承租1G光纖網路傳輸有關，對此，證交所說明，證券期貨四合一網路提供，從2M起至100M多種頻寬，主機共置服務提供100M與1G（1,000M）兩種頻寬，由客戶依自身需求租用。證交所的主機共置服務是依證券商公會提出的業務需求，在去（108）年9月起提供1G光纖線路服務。證券商不論在四合一網路或主機共置網路，使用頻寬大小取決於自身的業務需要。

證交所並指出，目前台股交易機制，無論是開收盤之集合競價，或盤中之逐筆撮合，成交價格均係依當時市場買賣雙方委託價格及數量，依規則由電腦交易系統自動成交，具備公平之撮合制度。

(工商 )