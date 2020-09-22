惡火噬命！北市內湖區康寧路一段一處私人養護所，22日下午2時許發生火警，造成3名年約8、90歲長期臥床的老翁，2死1命危。北市府證實，這間私人養護所確實是未立案長照機構，可依違反《長期照顧服務法》裁罰6萬元以上、30萬以下罰鍰，強調「人命關天，該罰就罰！」

社會局長周榆修表示，跟衛生局聯繫後確認這間內湖私人養護所是未立案機構，副市長黃珊珊與社會局同仁都正在現場，社福中心社工也抵達醫院，正在盡速了解情況中，也會去查過去是否有對這間養護所的裁罰紀錄。

「人命關天，該坦然面對就坦然面對！」周榆修說，這間私人養護機構原屬社會局管轄的老人福利機構，但在2017年6月3日修法後，主管機關變成衛生局，所管轄的長照服務機構，社會局正與衛生局持續連繫，不管是衛生局還社會局，都是北市府管理。

周榆修說，經查為未立案的長照機構，可依違反《長期照顧服務法》第23條「長照機構之設立、擴充、遷移，應事先申請主管機關許可」，開罰6萬以上、30萬以下罰鍰，由於是重大火災，社會局會優先處理，並協助死傷者及家屬的後續關懷，該怎麼處裡就怎麼處裡。

「查清楚後該罰就罰！」衛生局長黃世傑表示，他是下午3時10分接獲醫院通報，有3名男性OHCA（到院前心肺功能停止），其中2人送往三軍總醫院內湖院區、1人送台北市立聯合醫院忠孝院區，正在急診救治，他與社會局連繫調查，好像是有非法立案的樣子，目前還不知此3人姓名，衛生局都有派人去醫院關心。

(中時 )