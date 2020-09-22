F-35戰機雖然官方名稱是「閃電2式」(Lightning II)，卻不耐閃電。荷蘭空軍在新購得的F-35A戰鬥機上，發現一些損壞的管線，這些管線屬於「惰性氣體生成系統」（OBIGGS）的一部分，功能是避免燃料箱因雷擊而引燃了油料蒸氣。這代表F-35戰機的防雷擊能力是比較差的。

防衛世界(Defesne World)報導，其實相關的問題在過去已有發現，非荷蘭的F-35，曾有4架發現類似的毛病，也就是OBIGGS系統容易故障，因此洛馬公司建議，所有操作F-35A戰機的國家，應避免在可能有雷暴的空域近飛行，當戰機在地面時，也要記得抗雷擊的設備，包括避雷針，以及抗雷擊機庫。

OBIGGS是在油路管線中的隋性氣體釋放裝置，要是戰機遭到雷擊時，這些隋性氣體會填充到油箱當中，避免燃油蒸氣爆炸。一但這個氣體循環系統故障，燃油箱受到雷擊就失去保護。

荷蘭空軍決定，繼續全力接收與培訓F-35戰機作戰中隊，仍希望在2021年底前，達到首批中隊的初始作戰能力(IOC)，也就是可以擔任初步的空防戰備任務。

荷蘭的F-35戰機有一架故障，發生在美國。上週，1架荷蘭空軍所屬的F-35，於亞利桑那州的路克空軍基地進行訓練任務時，在空中遭到鳥擊傷害，荷蘭飛行員設法降落回到路克基地，目前正在調查戰機損害程度。

荷蘭現在有12架F-35，其中4架已飛返荷蘭，駐紮在呂伐登空軍基地，另有8架在路克基地接受飛行員培訓。

(中時新聞網)