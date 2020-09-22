【遊戲橘子新聞】由遊戲橘子代理、昱泉國際自製研發的3D ARPG手遊《罪惡童話：集體崩壞的公主》將於明(23)日推出全新【跨服對決】戰鬥系統，依據不同排名獎勵，可取得角色羈絆道具「紫色心石」、稀有道具「妖精王護符」、「曼陀羅草」及「翡翠葉」等妖精系統稀有資源。此外，官方特別舉辦【強化投票活動】讓玩家自己票選出心目中最想要更新強化的角色名單，還有機會取得虛寶及實體獎勵，不容錯過！

全新「跨服對決」戰鬥系統、挑戰每週積分排行榜取得豐厚獎勵！

《罪惡童話：集體崩壞的公主》於9月23日推出【跨服對決】戰鬥系統，開戰的時間為每週六及每週日上午10:00至晚上22:00，一天7場，總計有14場對戰梯次，每週更新積分排行；角色達Lv.65即可報名參加。每週剛開始時，所有伺服器的玩家將隨機分配到不同勢力，進行配對戰鬥，同時系統會隨機選出12名角色，提升30%攻防BUFF，讓玩家有更多的組隊變化；每次戰鬥時，將會依序派出3支隊伍(每隊3人)，挑戰不知名的對手，玩家需留意隊伍角色的能力搭配，才能提高獲勝機率；每場戰勝可獲得100分、戰敗獲得10分、連續戰勝可獲得額外獎勵分數，最多為6連勝加碼30分；而在每週日活動結束後，玩家依照當週的積分排行，可取得豐厚獎勵內容。

※參加獎

完成固定場次戰鬥，可取得「妖精王護符」、「紫色心石」、「元素精華」、「翡翠葉」及金幣。

※個人積分

依據0名至249名、250至499名、500名至749名、750名至999名、1000名以上，總共5種級距積分排名，可取得不同數量的「海盜幣」、「曼陀羅草」、「元素精華」。

※排行榜獎勵

依據全服積分排名，可取得不同數量的「妖精王護符」及「翡翠葉」。

※排行榜前5名

個人積分1000以上、全服前5名可額外取得數量特別豐厚的「曼陀羅草」及「魔法石」。

強化投票活動限時展開、虛寶道具與實體獎勵齊放送！

為感謝台港澳玩家們的持續支持，《罪惡童話：集體崩壞的公主》即日起至10月7日特別舉辦【強化投票活動】包含：SSR特選名單、黑化七公主、SR角色、R角色，共四大類型的角色名單，個別項目中最高票的角色，官方將於後續版本中進行更新強化！

參加投票官方將抽出「魔法石」*500共20名、「SSR萬能碎片」*100共2名、「高級轉蛋鑰匙」*30共5名、「罪惡童話抱枕」*1共4名、「禁獵童話．歿世聖戰」*1共4名，虛寶道具與實體獎勵齊放送！

《罪惡童話：集體崩壞的公主》強化投票活動限時展開、虛寶道具與實體獎勵齊放送！（圖／遊戲橘子提供）

迎接中秋、公主餵你吃月餅！免費兌換限定「角色碎片」！

中秋節即將到來，《罪惡童話：集體崩壞的公主》於9月30日至10月15日將開跑節慶特別活動，每日登入可取得「月餅」，使用「月餅」可參加特殊烤肉關卡，完成BOSS挑戰可隨機取得「烤肉串」、「柚子」、「嫦娥奔月」、「月兔搗藥」共四種兌換道具，可累計至兌換商店進行「角色碎片」兌換，包含：白馬王子、灰姑娘、卡崔娜、柴郡貓、葛麗特、黑化韓賽爾，共六種角色；以及高級轉蛋鑰匙、萬能碎片禮包、遊戲金幣等遊戲資源道具，陪伴玩家迎接中秋假期！

《罪惡童話：集體崩壞的公主》9月30日至10月15日開跑中秋節特別活動。（圖／遊戲橘子提供）

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