六福（2705）旅遊集團與莊福文教基金會長期關注犀牛保育，今年邀請日本東武鐵道集團加入共同響應，並在今（22）日共同召開記者會，宣布啟動台灣史上最大瀕危動物輸出計畫，六福村的犀牛妹「艾瑪」將自台灣遠嫁至日本，擔負起犀牛繁育永續的重責大任。

全球野生犀牛瀕臨滅絕，人類非法盜獵是主要原因之一，世界自然基金會將每年9月22日訂為「世界犀牛日」。六福除在六福村園區成功繁育23隻白犀牛，並自2017年起於922世界犀牛日發起「紅鼻子挺犀牛」保育行動，參加人數逐年成長，去年成功號召萬人響應。

六福董事長莊豐如表示，集團成立半世紀來以環境永續為理念，打造為推動環境永續、動物保育的大平台，為全世界的動物保育盡心。旗下六福村野生動物園不僅是台灣最大的開放式野生動物園，更是亞洲最大犀牛繁育基地。

莊豐如指出，集團與莊福文教基金會致力犀牛保育，每年發起紅鼻子挺犀牛活動，今年攜手東武鐵道集團，六福村的犀牛妹艾瑪將遠嫁日本東武動物公園，台日共同盡心協助犀牛繁衍，希望未來全球能有更多國家加入，為改善犀牛瀕危狀態努力。

莊福文教基金會董事長莊秀石表示，六福村野生動物園1979年開幕時，自非洲引進8隻白犀牛，讓犀牛能安心繁衍後代，近年來每年都迎接新生兒，至今園區裡共有23隻白犀牛，使六福成為亞洲最大的犀牛繁育基地，此次犀牛妹將遠嫁日本，對六福是很重要的里程碑。

東武鐵道集團執行董事關口幸一則透過影片表示，此次受六福邀請，共同為全球瀕危動物生存權發聲，認為此次合作對台日間的觀光交流影響甚遠，期盼雙方未來都能有更好的發展。集團也希望未來能與六福有更深度交流，讓彼此互助成長。

對此，六福亦展開一系列為犀牛妹艾瑪備嫁妝活動，民眾即日起至11月底可前往六福村參加「Hello犀牛妹！」活動，近距離觀察犀牛妹艾瑪。以「犀望巴士秘境探險住房專案」入住關西六福莊，可獲贈限量紙模型一份，親手打造專屬的迷你版紙艾瑪。

(時報資訊)