國軍今日進行「聯合防空作戰訓練」，國防部長嚴德發清晨進入衡山指揮所了解陸、海、空三軍部隊緊急應變作為，要求各部隊「帶著敵情練兵」，以「恃吾有以待之」的萬全準備，克敵制勝，守護國家安全。

空軍嘉義基地F-16V緊急升空攔截。(國防部提供)

空軍花蓮基地F-16戰機清晨起飛。(國防部提供)

據軍聞社報導，國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光上將配合「分區同時」的操演過程，上午分別前往國軍聯合作戰指揮中心及空軍作戰指揮部，了解三軍官兵的即時操演情況，並與幹部仔細針對敵情威脅與可能行動，共同研討戰術戰法，務必使任何犯臺企圖與行動失敗。

空軍戰機清晨在跑道上滑行，準備升空攔截。(國防部提供)

國防部長嚴德發與幹部針對敵情威脅，共同研討戰術戰法。（國防部提供）

透過軍聞社的鏡頭，清晨的操演，全臺各空軍基地受令後，立即派遣戰機起飛升空攔截，並採多機種混編方式應對進犯之敵，海軍船艦及各式防空飛彈武器立即進入戰術位置，完成防空作戰準備；同時，各重要基地也進行對空警戒任務，具體驗證三軍部隊應變計畫及應處程序。

嚴部長強調，當前敵情威脅與日俱增，國軍官兵要有憂患意識與敵情警覺，確實發揮聯合情監偵的功能，並展現國軍具有防衛固守，重層嚇阻，濱海決勝，灘岸殲敵的能力，絕對不讓敵人越雷池一步，捍衛國家領土主權與民主自由。

(中時新聞網)