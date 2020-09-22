◎美豬爭議 柯文哲嗆中央標錯重點

台北市長柯文哲22日前往南門中繼市場參加食品安全周活動，他致詞時提及美豬爭議，中央只規定標註產地美豬，但產地不重要，重點應該在瘦肉精，再嗆中央標錯重點。

◎中秋加碼 大樂透22日加開81組百萬元獎金

根據台灣彩券統計，「大樂透」109年截至目前共開出12次頭獎，其中台中市囊括5次，堪稱今年度最會開「大樂透」頭獎的縣市！台彩表示，「大樂透」中秋加碼自上週二（9月15日）起跑，兩次開獎已開出19組100萬元，9月22日晚大樂透加開剩餘81組100萬元，並持續加開獎金倍數球。

◎使用3C要注意！乾眼症已成眼部文明病

現代社會3C產品眾多，生活工作都免不了要使用，長期下來有的人感覺眼睛常會脹痛、酸澀及疲勞，台北榮總新竹分院眼科醫師劉音慈指出，這都是乾眼症的癥兆，若未讓眼睛好好休息，嚴重會造成角膜感染潰瘍，導致角膜永久病變即失明。

◎小金門迎芋頭季 邀妳相「芋」海島

小金門年度重磅活動「芋頭季」10月10日起連2天在東林運動場展開，70個美食、文創、特色農產品攤位分享豐收的喜悅外，還邀請金曲歌王流氓阿德、歌后曹雅雯登台飆歌，在海島秋夜徐徐涼風中，與大家共度相「芋」在烈嶼，像極了愛情的美好時光。

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(中時新聞網)