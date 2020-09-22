中華男籃選訓委員會昨日通過本年度潛力培訓男籃國家二隊(中華白)第二階段培訓名單，其中教練團部分王志群因教職緣故無法參加集訓，職缺決議由鄭志龍教練遞補，中華白隊10月份將參加高雄姥姥盃及本會主辦之2020年molten台灣超級籃球挑戰賽。

中華白隊第二階段將於9月28日起假新北市晧宇訓練館展開集訓，18位培訓球員名單如下：陳又瑋、高錦瑋、魏嘉豪、谷毛唯嘉、謝亞軒、陳昱瑞、楊盛硯、朱雲豪、馬建豪、邱子軒、林彥廷、譚傑龍、韓杰諭、張鎮衙、黃建智、林正、藍少甫、陳范柏彥。中華白隊將參加10月7日至11日高雄姥姥盃及10月13日至11月1日本會主辦之2020年molten台灣超級籃球挑戰賽。

鄭志龍教練曾任4季(2007-2011)SBL台灣大雲豹及1季(2013-14)台灣大總教練，近年轉往對岸發展，擁有中國CBA及WCBA執教經歷，此次加入中華白教練團後將輔佐外籍教練PARKER，協助球隊訓練及參賽工作。

2020年molten台灣超級籃球挑戰賽共計有裕隆納智捷、台灣啤酒、台灣銀行、高雄九太、桃園璞園及中華白隊六隊參加，10月13日起首周賽程安排在台灣大學綜合體育館進行，後續將移師新北市板橋體育館。

(中時 )