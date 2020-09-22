美股領跌全球股市，台股開低震盪走低，新台幣實質匯率也略減弱，盤中最高價28.97元，低於前一個交易日，至尾盤央行順勢出重手，仍是由升轉貶，終場收在29.202元兌1美元，貶值4.4分，台北外匯經紀公司成交量11.07億美元。

外匯交易員指出，雖然台股開盤就大跌，失守17,000點，且外資擴大賣超94億元，新台幣盤面雖仍延續升破29元大關，但升值也顯現疲弱，主要因出口商拋匯趨緩和，午後外資小幅匯出，使得升幅縮減。但央行尾盤則順勢擴大作價干預幅度，一舉就收回29元、29.1元、29.2元三關。

外匯交易員認為，國際疫情反覆，及中美對立衝突，還有美國總統選情變化，對波段漲高但脆弱的金融市場，不時就出現大幅震盪，基本上只要有效疫苗未上市，中美衝突延續，股匯市偏震盪應是常態，預料短線新台幣升勢雖暫歇，但反轉大幅走貶的機率仍低。

(工商 )