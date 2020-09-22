專業影音（Pro AV）攝影機創新大廠圓展科技（3669）22日推出全新 AVer PTZManagement 軟體，為旗下的 PTZ 與追蹤攝影機用戶提供全新加值服務；圓展指出，PTZ Management 為免費軟體，使用者可透過內建 Windows 作業系統的桌上電腦或筆電，輕鬆管理攝影機，最多可同時管理128台攝影機。

圓展22日宣布全新的免費軟體 AVer PTZManagement，方便用戶在無需額外購買昂貴控制系統的狀況下，即可進行遠端設定、韌體更新，或是其他各種操作，此外，用戶也可以利用PTZ Management 輕鬆操控AVer PTZ 攝影機，不僅可拉進放遠、切換預設拍攝位置或啟動自動追蹤；而且只需一鍵點擊，即可開啟「一鍵即追」的功能，立即切換追蹤目標。

此外，PTZ Management也提供原廠設定重置功能，即使遇到無預警關機的緊急狀況，透過恢復原廠設定，只需短短幾秒，就能讓攝影機回復正常運作。而且用戶毋須浪費時間和精力紀錄或輸入攝影機的IP位址，只要透過PTZ Management 的自動搜尋功能，即可獲得每台攝影機的基本訊息。

圓展指出，PTZ Management 遠端操控和管理功能讓圓展專業影音解決方案的功能更完備，有了 AI 自動追蹤功能、直覺式的操作模式及強大軟體支援，在任何需要拍攝和直播的場合 ，不論是遠距或現場教學、公司培訓、體育競賽、電競比賽、政要發言、遠距醫療和宗教儀式等活動，都可以輕鬆駕御，秒變專業影音創作者。

(工商 )