《噬罪者》入圍金鐘獎6大獎項，演員莊凱勛、蔡淑臻、曹晏豪、夏大寶及導演張亨如、製作人唐在揚等22日出席2020公廣集團金鐘感恩入圍茶會。莊凱勛以《噬罪者》入圍戲劇節目男主角獎，過去他曾獲迷你視帝、男配肯定，對於這次入圍同獎項的演員，莊凱勛肯定蔡昌憲表現很好，張孝全、姚淳耀以及許光漢也都很棒，談起去年自己曾被找去當金鐘評審，「我還爭這獎不好意思」，也認為自己已經得過獎「應該要肯定年輕人，像是光漢，多多給他們肯定」。

蔡淑臻以《噬罪者》入圍女配角，但入圍多年還沒得過，莊凱勛搞笑說，應該去當評審「內神通外鬼，全部都填蔡淑臻，男主角也蔡淑臻」。蔡淑臻自認越來越沒信心得獎，尤其看了其他同樣入圍者的片段，「瓊煖姐演聾啞人士，看兩幕眼淚都要炸開，感染力、穿透力太強，跟她合作過，是很棒的演員」。至於袁艾菲、李璇等人也都看過作品，而李璇在《噬罪者》中飾演蔡淑臻的婆婆「她真的是影后級人物」。

曹彥豪則是首度入圍男配角，他說聽到當下很驚訝，接到電話時「頭上有東西掉下來，中了兩個疤，頭鼓起來，跟戲裡頭一模一樣」，開心大家的創作被看見。喜劇、脫口秀出身的夏大寶，導演說要幫他報新人獎，他還覺得「報了也不會上」，公佈名單當下還看到睡著，後來電話狂想吵醒，「我當下出乎意料，偷偷落淚，還不敢跟爸媽說，明明爸媽就坐在旁邊，反倒傳訊叫姊姊告知爸媽」。

雖然入圍多項大獎，但導演張亨如沒入圍，讓莊凱勛、蔡淑臻等演員相當不平。張亨如則說，自己過去擔任15年副導，第一次是跟著鄭文堂導演拍戲，雖沒入圍導演獎，但能跟老師級的作品一起入圍很榮幸，也對觀眾來說希望是好作品，導演的話就是一直拍下去，對於工作則以平常心。

張亨如談起，會選曹晏豪飾演劇中「王杰」一角，是在某次演員試鏡，導演剛好不在，自己為副導幫忙試鏡，當天曹晏豪來試鏡，看見他整個人準備、聊的內容很不錯，在心中留下好印象「以後有機會，我要找他」，且她也知道「王杰」一角有很多面向、滿有挑戰，雖沒合作過曹晏豪，但有了這次合作且入圍金鐘，「這決定沒錯，讓我很高興」。

身為金鐘入圍常客的莊凱勛、蔡淑臻，也傳授曹晏豪、夏大寶過往經驗，莊凱勛笑說「有個東西最難演，就是公佈當下，不能有失風度、又不能漏餡，怕藏不住內心的失落，但希望你們不要用到」，也提到一定要準備得獎感言。莊凱勛感慨說，當年自己還年輕時，演員斷層大，如今有很多職人劇、醫療劇、政治劇出現，承接沒有斷層，也很精彩，「好的影劇工業化，確實要讓年輕人站上台的機會」。

(中時 )