空軍F-16戰機在花蓮待命起飛。軍聞社提供

幻象戰機受令後，緊急起飛進行攔截演練。軍聞社提供

國軍今日進行「聯合防空作戰訓練」，國防部長嚴德發清晨進入衡山指揮所了解陸、海、空三軍部隊緊急應變作為，要求各部隊「帶著敵情練兵」，以「恃吾有以待之」的萬全準備，克敵制勝，守護國家安全。

國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光上將配合「分區同時」的操演過程，上午分別前往國軍聯合作戰指揮中心及空軍作戰指揮部，了解三軍官兵的即時操演情況，並與幹部仔細針對敵情威脅與可能行動，共同研討戰術戰法，務必使任何犯臺企圖與行動失敗。

「聯合防空作戰訓練」是由國軍執行全島制空及反空襲的重要訓練，由國軍聯合作戰指揮中心發布狀況，採「仿真實戰」方式，由空軍假想敵機隊升空，實際測試三軍官兵緊急防空接戰及通信指管能力，據以檢視及強化國軍重要目標防護及應變作為，提升防衛能力。

清晨的操演，全臺各空軍基地受令後，立即派遣戰機起飛升空攔截，並採多機種混編方式應對進犯之敵，海軍船艦及各式防空飛彈武器立即進入戰術位置，完成防空作戰準備；同時，各重要基地也進行對空警戒任務，具體驗證三軍部隊應變計畫及應處程序。

嚴德發強調，當前敵情威脅與日俱增，國軍官兵要有憂患意識與敵情警覺，確實發揮聯合情監偵的功能，並展現國軍具有防衛固守，重層嚇阻，濱海決勝，灘岸殲敵的能力，絕對不讓敵人越雷池一步，捍衛國家領土主權與民主自由。

(中時 )