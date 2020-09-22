李佳玲拿下全國技能競賽油漆裝潢組冠軍，蔡英文總統也到場親自頒獎。（勞動力發展署雲嘉南分署提供／莊曜聰台南傳真）

21日閉幕的第50屆全國技能競賽中，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署拿下15金13銀15銅27優勝14佳作，成績是全台第一，其中油漆裝潢組金牌由僅152公分高的嬌小女生李佳玲奪得，成為全場「嬌」點，18歲的她多才多藝，國中就讀東山國中時，參加南市國中技藝競賽時就曾獲得美髮組第一，手藝相當出色。

18歲的李佳玲是新住民第二代，她在東山國中時參加新營育德工家在該校舉辦的美髮班，參加南市國中技藝競賽奪冠，原本可保送公立高職，她後來決定進入育德工家就讀多媒體科系，希望未來能將美髮設計結合多媒體，發展更多可能性。

在育德工家校長張榮修鼓勵下，好學的李佳玲打算朝技藝國手前進，她報名參加油漆裝潢選手訓練，她身高152公分40公斤，身材嬌小，但訓練時常常需要搬大型木板、油漆桶等重物，還得站著刷漆，每天練習時間超過11小時，雖然體能不比男生，但李佳玲很勤勞，透過跑步、伏地挺身及跳繩等鍛鍊身體，她說，女生從事油漆，也有細心、注重整潔的優勢，雖然過程辛苦，手也會變得粗糙，但看到成果，就覺得很有成就感，一切都值得。

油漆裝潢訓練師林裕強表示，李佳玲平常練習對每個細節都很注重，調整及修正的速度也很快，相當肯定她的表現，李佳玲在全國技能競賽中過關斬將拿下金牌，原本可保送台科大、北科大，但考量到家中經濟因素，選擇留在台南，現在就讀南台科大多媒體與電腦娛樂學系一年級。

(中時 )