頂新和德文教基金會「接棒未來」棒球公益計畫，捐贈50輛8人座交通車給全台11縣市基層棒球單位。而味全龍隊深耕大新竹主場，新竹縣獲贈高達11輛車，今（22）日舉辦捐贈儀式，新竹縣長楊文科並頒發感謝狀予基金會。

今天的活動也邀請味全龍隊選手林瑋恩、林子昱、高淮安開設「棒球小教室巡迴列車」，利用3天到新竹縣11所受贈學校指導棒球隊選手，並分享心路歷程。

交通一直是學校球隊移動的無奈與困境，其實不只是棒球，許多學生社團出外比賽都只能靠熱心家長接送，交通費用及潛在的交通安全問題很難解決。頂新和德文教基金會魏應充創辦人長期關注台灣棒球教育發展，有感於「孩子的安全不能等」，從2017年起開始捐贈學校交通車。

基金會蕭巧怡副執行長指出，「魏創辦人今年決定挹注更多資源，在11縣市捐出50輛全新交通車，載著打棒球的孩子移地訓練、外出征戰，徹底解決基層棒球長期交通問題，提升孩子們的安全。」

縣長楊文科指出，新竹縣多數基層棒球隊外出幾乎都由學校租車，或教練、老師及家長幫忙接送小球員往返比賽地點，除了耗費人力及時間，也有許多不便。基金會捐贈交通車，不僅改善學校外出比賽時的交通便利及安全，各校也會編列相關維護、油料等經費，以利持續推動棒球運動，培養基層棒球人才。

新竹縣教育處表示，此次縣內受贈學校有11所，包含關西國小、中山國小、大同國小、上舘國小、六家國小、五峰國小、關西國中、峨眉國中、成功國中、五峰國中及仰德高中。

此外，味全龍隊也將「棒球小教室巡迴列車」開進新竹縣，選手兼教練林瑋恩、選手林子昱、高淮安將利用3天時間，到竹縣11所受贈學校指導棒球選手；並分享從基層棒球打進職棒的心路歷程，除了專業指導外，也重視學生在棒球場內外的運動家精神、紀律、團隊合群觀念。

(中時 )