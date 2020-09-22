前總統馬英九22日受到中正大學紫荊講座教授、前行政院長江宜樺邀請中正大學，針對兩岸關係與台灣安全演講並與學生交流，馬英九提到，近期中共軍機不斷擾台，現任總統應負起避戰的責任，「讓人民知道戰爭不會發生」。

馬英九演講以「台灣安全嗎」為主軸，提出各項數據證明兩岸目前狀況緊張，同時也細數自己執政時各項措施，馬也重提「九二共識就是一中各表」，是中台面對台灣主權及定位問題為了應付當前情勢的處理，蔡政府否認九二共識，是否能提出替代的方案處理主權跟定位問題？

針對共機近期不斷擾台，馬英九說，蔡英文身為總統要告訴民眾「戰爭不會發生」，因中共「首戰即決戰」台灣不畏戰不求戰外，也應「全力避戰」，馬也批評，美方有人說要與台建交，甚至推動台灣加入聯合國，「幾乎是沒有常識的建議」，也是完全不可能的事，若發生了，中共一定會打過來，且美軍主觀援助台灣意識不高，客觀軍事實力也心有餘而力不足。

(中時 )