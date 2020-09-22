「我的外婆告訴我，一個人累積太多福份，一定要分給別人，否則就會像抱火種一樣，有一天可能會燒起來...希望大家都能在人生的道路上能夠學會利他，同時兼顧視野與堆疊，祝福你們都像天使一樣，閃閃發光」。華人領袖100榮譽顧問陳文茜，給在場77名第一屆導生們的結業致辭。

華人圈規模最大、最多元，且專為30世代打造的貴人學平台「華人領袖100」成立滿週年，日前舉辦第一屆結業式暨成果發表會，現場聚集超過20個產業、上百名導師與導生齊聚一堂，為過去這豐盛的一年畫下美好的句點，同時宣布自第二屆開始，除貴人學平台之外，將進一步啟動「2030計畫」！

共同發起人石恬華感謝導師導生與志工們無私付出，並提出全新2030十年計畫，希望擔任未來領袖陪跑員，為台灣創造更美好的明天。（華人領袖100提供/蔡艾迪攝影）

創辦人石恬華宣布「2030計畫」啟動 歡迎踴躍報名加入

未來十年充滿不可預知的變數，未來領袖應該超前佈署，有所準備。為讓華人領袖100發揮更聚光的影響力，石恬華當場宣布，第二屆華人領袖100自即日起正式對外招生，並啟動全新的「2030年計畫」，希望透過群體協作，描繪未來世界藍圖，培育未來領袖及創造平台對社會的回饋力。

第二屆的「2030年計畫」將專注四大主題，由四組領域專家擔任指導顧問，分別為：(1)破壞式創新（前Google台灣總經理、iKala & Appier執行董事簡立峰擔任指導顧問）、(2)環境永續與生存挑戰（由氣候變遷倡議家、天氣風險管理總經理彭啟明，以及長照醫學權威、台大醫院竹東分院院長詹鼎正共同擔任指導顧問）、(3)美學與文化（新東方美學大師、CN Flower創辦人凌宗湧，以及文化內容空間跨界整合家、Plan B創辦人游適任共同擔任指導顧問）、(4)人的議題（消失的國界主持人、三立新聞部總編輯李天怡，以及平權倡議家與領導者、伴侶盟理事長邱亮士共同擔任指導顧問）。

榮譽顧問陳文茜親臨現場致畢業辭，祝福大家都能像天使一樣閃閃發光。（華人領袖100提供/蔡艾迪攝影）

榮譽顧問陳文茜鼓勵 早日學會利他主義

華人領袖100是一個講求利他的平台。擔任華人領袖100貴人學平台榮譽顧問陳文茜，一句「我很幸運，這輩子從來沒有一個工作是自己找的」，她透露自己一生有很多貴人，她深感自己擁有很多福份，也希望接下來把福份多多分給大家，她鼓勵在場每位導生，「早日學會利他主義，祝福大家像天使一樣閃閃發光」。

石恬華上台致詞時指出，華人領袖100貴人學平台從去年9月28日教師節當天正式成立，這一年來線下實體互動超過千次，線上互動則超過兩萬次，即使遭逢新冠疫情衝擊，仍不減熱情，且社群影響力極大化，包括專欄開設、「職涯99」Podcast節目與Line社群，她發現大家已經從個人「有機的發光體」演化成一股強大的正能量循環，她衷心感謝第一屆導師們的無私付出，也為在座所有導生們不只自己發光發亮，也盡一己之力利他利人，感到無比驕傲。因為這股沛然莫之能禦的能量，將在下一屆啟動「2030計畫」，展現平台的創作力與回饋力。

第一屆成果發表充份展現30世代的創意與能力

華人領袖100貴人學平台旨在串連30世代的影響力，首屆成果發表上，共有8組導生上台分享如何運用「未來領袖核心五力」，來為這一年做個統整。有人支持友善環境，推動一日蔬食愛米菜(Amy Day）計畫；有人鼓勵認識自己，從內心開始，導生現場擊鼓並高聲吟唱布農族古調，祝福大家「找到自己的鹽巴」，成為一個有滋有味的人；也有人希望能實際讓回饋永遠流傳，特別做了「華人領袖100的使用手冊」網頁及酷卡文宣，分享給更多的人；更有人關心蘭嶼永續的計畫。8組成果發表報告各有千秋，大大展現30世代的創意及斜槓能力，共同發起人之一的彭仕邦與在場多位導師直喊「跟年輕人在一起，刺激我們要繼續學習」，印證了華人領袖100是個教學相長、利己更利人的貴人學組織。

這場成果發表會有數十位導師與顧問參與，包括榮譽顧問陳文茜、共同發起人石恬華、彭仕邦，以及第一屆導師摩根士丹利台灣執行長柯之琛，永齡農場執行長白佩玉，PCHome副總吳德威， 軒郁國際總經理楊尚軒，iDrip創辦人葉建漢，台灣寶格麗董事總經理張麗敏，奧美集團策略長施淑芳，氣象達人彭啟明、春池玻璃計畫創辦人吳庭安，伴侶盟理事長邱亮士，第二屆導師與顧問新東方美學大師凌宗湧、好事交易所共同創辦人羅偉銘、光禾感知創辦人王友光、Plan B創辦人游適任，愛力根醫學美容台灣香港總經理林尚威，XRSpace總經理陶韻智等多位重量級貴賓到場。

華人領袖100貴人學平台是有史以來導師人數最多的平台，也是華人圈有史以來最大的人才公益平台，希望透過有影響力領導人物的串聯，對人才的養成與傳承，做出跨界跨領域跨世代的實質貢獻，同時透過集合眾人的付出，向社會傳遞正面的能量，創造更多機會與希望。希望你的加入，讓這正能量發揮更大效益、循環轉動下去！

【 華人領袖 100 第二屆 啟動招募 】

https://www.surveycake.com/s/K7adR

www.leaders100.world/

(中時新聞網)