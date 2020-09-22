「沃旭能源」於台中港建設亞太區首座離岸風場運維中心，22日舉辦動土儀式，預計2022年完工，預估將創造上百個在地工作機會。副市長令狐榮達強調，市府推動再生能源，有光電三倍增政策，風電產業上再加入沃旭助力，不僅帶動在地產業、人才需求，也讓離岸風電發展邁進下個里程碑。

今日動土儀式包括台中市議會副議長顏莉敏、交通部航港局長葉協隆、沃旭能源亞太區總裁柏森文、沃旭能源台灣總經理汪欣潔及各界企業代表皆到場共襄盛舉。

令狐榮達指出，再生能源發展已是趨勢，市府全力推動太陽光電、離岸風電等綠能，其中在風力發電政策上，陸域風機已運轉59座，預估可發電2.89億度，相當可供應7.8萬戶一年家庭用電，每年約可減少15.3萬公噸以上碳排量，提供市民環保、健康乾淨的家園。

令狐榮達提到，目前台中港已有台灣風機鑄件龍頭永冠興建離岸風電鑄造生產工廠，以及西門子歌美颯機艙組裝廠正在興建中，加上全球離岸風電領導企業沃旭能源建立大彰化離岸風場運維中心，風電產業逐漸完備，市府也配合台中港務分公司將台中港推動成為離岸風電產業園區。

沃旭能源亞太區總裁柏森文指出，沃旭能源運維中心在建築工法上結合台灣氣候，打造綠色建築，包含雨水回收重複利用、大量使用在地綠色建材、設置太陽能板及電動汽機車充電站等，預計2022年完工，預估將創造上百個直接與間接在地工作機會，將讓台灣在離岸風場開發、建造、運維等不同生命週期，都扮演引領亞太離岸風電發展重要角色。

(中時 )