中秋連假即將到來，很想出門但又擔心疫情影響嗎？沒關係，宅在家也可以輕鬆看新片，獲取新知！讓中秋連假的時間一點也不浪費。Netflix特別公佈了針對中秋佳節特製的節目片單，讓你無論以哪一種形式與家人相聚，都能共享精彩內容。

「家庭歡聚」片單：全家團圓一起共賞

中秋節拜訪親友一同賞月過節，是一定要的啦！今年還可以準備好月餅及柚子，搭配Netflix上老少咸宜的節目，享受天倫之樂！Netflix為闔家團聚的使用者推薦原創動畫電影《飛奔去月球》（10 月 23 日上線）、《天才少女福爾摩斯》 (9月23日上線)、《威樂比這一家》、《小妖怪當家》、《媽媽咪鴨》、《她們》電影以及》、《海綿寶寶》第 6、第7季 (9月30日上線)、《保姆俱樂部》、《茱莉與魅影男孩》、《侏羅紀世界：白堊冒險營》第1季、《變形金剛：賽博坦大戰三部曲》等影集，邀請全家共賞。

Netflix原創動畫電影《飛奔去月球》。(達志影像／shutterstock提供)

此外，Netflix也提供一系列的「家長控制功能」，從年齡限制、內容篩選，到關閉自動播放及設置 PIN 碼等，協助爸媽在忙碌的佳節裡，不必擔心孩童在大人忙碌時，不小心看到不宜的內容。

「眾星拱月」片單：星光滿點的節目讓你輕鬆與家人分享

喜愛追星的朋友，在中秋佳節期間則可欣賞韓國四人女子團體 BLACKPINK 首部原創音樂紀錄片《BLACKPINK: Light Up the Sky》（10 月 14 日上線），此外還有《秘密森林》第二季（曹承佑、裴斗娜主演）、《遠漂》（希拉蕊史旺、鄔君梅主演）、《男孩夜派對》（吉姆帕森斯、柴克瑞恩杜、麥特波莫主演，9月30日上線）、《艾蜜莉在巴黎》（莉莉·柯林斯主演，10月2日上線）、《蝴蝶夢》（莉莉·詹姆斯，艾米·漢默主演，10月21日上線）的精彩內容。

音樂紀錄片《BLACKPINK: Light Up the Sky》。(達志影像／shutterstock提供)

因工作或讀書而分隔兩地的人們，在中秋時分望著同一個皎潔圓月，彷彿就在彼此身邊。同樣地，使用者也可以透過 Netflix 於 Instagram、Whatsapp、Line 及 Facebook Messenger 和心愛的人分享喜愛的內容及傳遞中秋祝福，透過分享及一同觀看，達到「千里共嬋娟」的效果。

「旅行度假」片單：短旅行及宅度假最佳夥伴

今年中秋連假長達4天，不只適合外出踏青或來場宅度假，而平時沒空看的節目，就趁現在追好追滿！使用者也不用擔心出遊途中，追劇追到手機沒電，只要啟用Netflix的「智慧下載」功能，提前將想看的節目下載下來，即可隨時隨地觀賞，不受網路限制。不想外出人擠人，想度過愜意慵懶時光的人，就來場「宅度假」吧！即使連假待在家，也能享有高規格觀影體驗，只要調整「單螢幕數據使用量」就可以確保觀看到高清畫質的節目。

《鬼莊園》劇照。(達志影像／shutterstock提供)

若你中秋連假要出門進行微旅行，Netflix推薦《血衛》、《#Alive》、《超能計畫》、《戀愛保證》、《浩劫奇蹟》、《收納人生》等精彩內容；計畫宅在家裡度假的朋友，則推薦《媽媽咪呀》、《賞金姐妹花》、《衝吧烈子》第三季、《萬聖節救星修比》、《歐洲歌唱大賽：火焰傳說》，還有Netflix原創自製影集《鬼莊園》（ 10 月 9 日上線），改編自美國文豪亨利詹姆斯的恐怖小說《碧廬冤孽》，為《鬼入侵》影集開啟嶄新的篇章。

「大廚上菜」片單：透過 Netflix 學習烹調專屬中秋大餐

中秋節不可或缺的是全家團圓，一起享用一頓豐盛美味的晚餐。除了肚子吃飽，眼睛也要看飽飽，立即使用Netflix搜尋功能，輸入「美食」等美味關鍵字，一系列澎湃的美食節目將映入眼簾。還可以將想慢慢享用的節目加到「我的片單」，這樣就可以隨時從各個大師身上學習烹調秘訣，將令人垂涎的佳餚呈現在眼前！

《主廚的餐桌：BBQ》節目內容。(達志影像／shutterstock提供)

針對喜愛美食類主題的朋友，Netflix推薦多款節目。入圍艾美獎的《主廚的餐桌：BBQ》將帶領觀眾深入瞭解煙燻多汁的烤肉世界，走訪美國、澳洲和墨西哥，拜訪多位備受讚譽的主廚與窯烤師傅。此外也可欣賞《美食不美》、《風味原產地》、《節慶饗宴》（「中秋節 」集）、《美味狂想》（「外帶交給我」集），以及《世界小吃：亞洲》（ 「台灣嘉義」集）。

(科技)