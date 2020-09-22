澄清醫院放射腫瘤科醫師羅元禎建議需要全腦放射治療的患者，可以跟放射治療醫師討論是否適合使用避海馬迴全腦放射治療，以減少後續的記憶學習功能損傷。（澄清醫院提供／馮惠宜台中傳真）

一名42歲藍領男因長期吸菸，因為咳血就診被肺癌，且已有多處腦部轉移；唯恐全腦放射治療會傷及海馬迴的記憶功能，男子坦言：「沒有記憶比沒命更可怕！」，在與病人商量後，澄清醫院放射腫瘤科醫師羅元禎透過精準治療，讓患者的海馬迴避開放射線殺傷，該病患治療半年後，並未出現記憶力退化。

羅元禎表示，癌細胞轉移腦部的多顆腦腫瘤，全腦放射治療是主要選項，然而，過去的研究顯示，接受全腦放射治療的患者，在一段時間後記憶力會減退甚至不復記憶，其原因是在全腦放射治療的同時，也會一併傷及腦部的海馬迴，進而影響病人的生活品質與自我照顧能力，更可能對病人家庭造成更大的負擔。

海馬迴是腦中負責保存記憶的部位，與記憶、學習、空間感有關係，如果受損時會造成記憶的損傷。經與該患者溝通，他認為如果能活下來更好，他最不想的是控制好腦腫瘤卻喪失記憶，沒有記憶的人生比沒命更糟糕，在家人的鼓勵下他接受避海馬迴的放射治療，想留下那些可貴的記憶。

羅元禎指出，近年來，由於放射治療的進步，醫師可以在全腦放射治療時，透過與磁振造影的比對與最佳化的程序，讓放射線在治療時盡量避開海馬迴的範圍，以減少病患後續記憶力減退的情形。也就是透過電腦的精準運算，調整放射線的分布，可以降低海馬迴接受的放射劑量，達到打擊腦腫瘤同時又保護記憶認知功能的雙贏效果。

羅元禎建議，需要全腦放射治療的患者，可以跟放射治療醫師討論是否適合使用避海馬迴全腦放射治療，以減少後續的記憶學習功能損傷。

(中時 )