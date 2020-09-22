弘光師生每年捐血量破千袋，護理系學會21日起3天在校園舉辦捐血。（陳淑娥攝）

弘光科大護理系學會從21日起一連3天在校園舉辦捐血活動，配合台灣血液基金會「捐血有你，愛不止息」攝影比賽，不少人拿起相機，捕捉弘光人挽袖助人畫面。弘光教職員生每年捐血超過千袋，連續25年不缺席，今年更推出前100名送月餅及抽獎吃雞排活動，讓捐血車前大排長龍。

學務長閔宇經指出，護理系學會每學期與台中捐血中心合辦捐血，捐血數遠超過教育部訂的捐血量700袋以上可獲頒團體獎狀標準，107學年度達1129袋，今年3月、6月舉辦時，受疫情影響略減，但是108學年度總計仍有1056袋，代表校內教職員熱心助人，發揮學校「以為人本、關懷生命」教育理念。

閔宇經表示，學校捐血活動每年總計4次，這次中秋節前舉辦，加碼推出「捐熱血．看弘愛築夢影片」活動，每天前100名捐血者掃描QRcode觀看影片，就送紅師父月餅「弘彩酥」一個；此外，更推出捐血吃超人氣雞排抽獎活動。

血液基金會也舉辦「捐血有你，愛不止息」攝影比賽，學生拿起手機、相機，捕捉捐血熱情助人瞬間，拍下弘光人發揮愛心笑容。前來捐血學生說，捐血一袋救人一命雖是老掉牙口號，但有的人怕捐血的針，或身體不許可無法捐血，能健康捐血是很幸福的事。

(中時 )