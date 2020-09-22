新竹縣竹東鎮於2015年5月傳出慘絕人寰的少女遭虐殺焚屍命案。主嫌林春雄偕同友人，將14歲少女強押到橋下，一陣瘋狂毒打再強姦，隨後用極刑凌遲再焚燒屍體，手法相當殘忍。林男於更三審時逃死刑，獲判無期徒刑，而林男逃死後，於昨日聲請再審，盼能獲得更輕刑度。

本案發生於2015年5月17日，當時有輕度智能障礙的14歲少女在網咖與黃姓女子發生口角，黃女找來綽號「冥王」的林春雄及友人，將少女強押到竹東大橋下毒打昏死後又強行性侵，甚至還找來2名國小女童施以恐怖組織慣用的「石頭刑」凌虐後任憑其死亡，最後淋上汽油焚燒屍體。

此案震驚社會，經纏訟5年，一審法院審理皆將兇嫌判處死刑、褫奪公權終身。2019年12月，高院更三審判決，林春雄等人送台大醫院鑑定，認定有教化的可能性，或不能排除有此可能性，無法以極刑對待，判處無期徒刑。

未料，逃死的林男仍不滿足，聲請再審。21日高院開庭審理，林男以「前審法官未能仔細審查證人供詞，調查證據不夠完整」等理由，要求再審，企圖以此獲取更低的刑度。檢方當庭指責，林男所提的理由不足以成為再審的「新證據」，請求法院駁回再審聲請。全案待合議庭評議後裁定。

(中時新聞網)