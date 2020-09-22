三義木雕藝術節將於中秋連續假期盛大登場，22日苗栗縣政府文化觀光局邀請木雕大師陳東明、楊天吉師徒現場聯手創作，與苗栗縣長徐耀昌等人揭開序幕，邀請遊客感受三義木雕藝術之美，體驗慢食、慢遊、慢活的慢城生活樂趣。（何冠嫻攝）

2020三義木雕藝術節即將當場，今年以「藝道」為主題，強調技藝外更注重藝術倫理與傳承，規畫專人導覽探索職人走廊、慢工DIY手作、竹籐編織，並傳承三義木雕的人、事、物。22日苗栗縣長徐耀昌與客委會副主委鍾孔炤、議長鍾東錦等人啟動木藝節，邀請民眾細細品味三義，體驗木雕慢活之旅。

22日苗栗縣政府文化觀光局邀請木雕大師陳東明、楊天吉師徒現場聯手創作，為「藝道」三義木雕藝術節揭開序幕。文觀局長林彥甫表示，三義木雕藝術節10月1日起為期4天，將在木雕博物館廣場規畫木雕大師「觸手生春木雕秀」創作表演、冰雕即興創作、木藝文創市集、親子木藝DIY、舞台動態藝文表演，另在水美藝術街則有藝術街角串聯、專人導覽探索職人走廊、慢工DIY手作活動、竹籐編織等。

徐耀昌表示，苗栗縣20年前開始推廣三義鄉的木雕藝術，連年辦理三義木雕藝術節，讓三義成為全台木雕重鎮，更推向國際舞台，三義木雕藝術節活動成為三義鄉年度盛會。

文觀局說明，三義木雕藝術節中秋節開幕，現場將表揚「台灣木雕薪傳成就獎」、「2020台灣國際木雕競賽」優勝者，歡迎遊客到三義賞木雕、遊山城，體驗慢遊山城的慢活樂趣，並欣賞雕工細緻的木藝作品。

(中時 )