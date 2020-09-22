有民眾口耳相傳「深綠色蔬菜會傷腎，會造成腎功能不良」，這是真的嗎？食藥署表示，適量食用沒問題，但有一種人要注意！

食藥署解釋，適量食用深綠色蔬菜並不會造成腎功能不良，但是，深綠色蔬菜含有豐富的鉀離子，對於「腎功能不全患者」，由於體內的鉀無法有效排除體外，因此需要透過限制飲食中的鉀攝取，來降低腎臟的負擔，以及避免高血鉀造成的併發症。

食藥署表示，慢性腎臟病者需注意蛋白質、磷和鉀量之攝取量，對於高鈣、高鎂、高鉀之綠色蔬菜須謹慎勿過量。

此外，食藥署還說，不要過量攝取富含草酸鹽的食物，以預防腎結石。草酸鹽天然存在於許多綠色蔬菜中，草酸鹽含量最高的是深綠色多葉蔬菜，例如菠菜、羽衣甘藍、甜菜、秋葵、菠菜。

食藥署提醒，導致腎結石的主因，是因為平日飲水量不夠，因此有腎結石患者，更應注意水份攝取，避免結石問題產生，如有腎臟相關疾病時，應適時就醫並遵醫囑治療，勿聽信偏方而延誤就醫時機。

(工商 )