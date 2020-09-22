來電辨識軟體公司Whoscall開發商Gogolook22日推出防詐信貸業務「貸鼠先生」，正式從電信防詐跨足至金融科技防詐。Gogolook執行長郭建甫表示，新的服務平台已和六家銀行合作，特色是一對一的線上信貸諮詢，提供「金融小白」一站式安全信貸服務，自三月開始試營運以來，成功核貸總金額已經突破新台幣一億元。

Gogolook成立於2012年，旗下Whoscall專為用戶辨識未知來電號碼及封鎖騷擾號碼，全台用戶達600萬，全球下載量則達8,000萬次。今年開始Gogolook跨足金融科技，6月時與銀行、刑事局合作推出AI防詐，9月更攜手國泰世華商業銀行、凱基商業銀行、匯豐銀行、花旗銀行、渣打銀行、王道銀行等6家業者，推出防詐信貸業務「貸鼠先生」，加速佈局金融科技領域。

郭建甫表示，今年來受到疫情肆虐，經濟不穩，導致許多人有資金缺口出現，詐騙集團看準個人信貸市場民眾用錢心切，網路資訊多元難辨真假的特性，以各種不肖手法騙取民眾的個資與錢財，導致詐貸與人頭帳戶事件層出不窮。

郭建甫表示，貸鼠先生正式上線後，申貸者只要在平台上輸入預申貸的金額、貸款期間及是否持有信用卡等基本資訊，即可在30秒內試算出各家銀行的總費用年百分率、手續費及每月最低還款金額。此外，貸鼠先生更獨家提供「免費線上真人諮詢服務」提供一對一的即時回饋，增進民眾認識各種信貸知識，並進一步提供經查證過的申貸資訊，協助民眾遠離詐貸風險。

目前貸鼠先生自3月營運至今，成功核貸總金額已經突破新台幣一億元、核貸率高於市場平均值30％、超過1,000人採用免費真人諮詢服務、媒合超過2,000筆以上的申貸送件。

郭建甫表示，隨著台灣開放銀行第二、第三階段正式上線，貸鼠先生下一步將從兩大面向與銀行業者進行更深入的策略合作，其一是透過Open API串接銀行端用戶資訊，在用戶主動合法授權下，進行跨行貸款快速媒合與審核，讓申貸者可直接於貸鼠先生完成一站式安全信貸服務。

另一方面，貸鼠先生也將運用Gogolook防詐資料庫與AI技術，在用戶主動合法授權之下，提供銀行替代性數據做為信用評分的依據，讓過去難以申請到銀行貸款的「信用小白」也有機會成功申貸，進而達成「普惠金融」的目標。

(工商 )