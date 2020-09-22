《俗女養成記》風光入圍金鐘8項大獎，包括導演嚴藝文、陳長綸及「小嘉玲」吳以涵、于子育2日出席公廣集團金鐘感恩入圍茶會，嚴藝文同時入圍導演、編劇獎，被問到最想拿哪個獎？她透露拍第一季時，每天有進度壓力，擔心拖累導演，至於自己「編劇真的滿想拿的，證明自己還有另一項才能，不當演員在家可以寫劇本」。

女主角大、小「嘉玲」謝盈萱、吳以涵同時入圍迷你視后，等於網內互打，嚴藝文坦言報獎前有掙扎過，原本想要4人都報女主角，「但機會更小，為什麼做這麼笨的事」，所以回歸到女主角身上。吳以涵則說，入圍後班上同學都有恭喜她，她說謝盈萱很厲害，希望和謝盈萱雙料入圍迷你視后。

陳竹昇在劇中飾演嘉玲爸，嚴藝文讚他演得很好，喜劇中的親情、深度厚度拿捏非常好，公佈名單時聽到陳竹昇名字，還以為是《俗女》入圍，全部人大聲歡呼，仔細一聽是《殘值》，大夥還尷尬互看了一下，但也讚陳竹昇以另部戲入圍「他也是夠強了」，劇中飾演陳竹昇老婆的于子育趁機告白「在我心中老公超越影帝，他已經是影帝」，也希望屆時劇中「陳家」能一起走紅毯。

嚴藝文透露，目前《俗女2》正在籌備外，還有其他未成形的劇本，但基本上一次只能做一件事，「《俗女2》就快把我們半條命折磨完」，坦言劇本比第一季難寫一千倍，「希望保有角色特質，但也想讓他們有不同面向」，過程花許多心思，曾想過要放棄，但後來突破劇本關卡後，便持續走到製作階段。她透露故事將延續第一季，確定由原班人馬演出。

至於拍第一季時，嚴藝文拿媽媽房子貸款800萬來拍戲，這回第二季資金是否充足？嚴藝文笑說經費已「用光光」，陳長綸則補充「絕對比第一季高，因為觀眾的要求會更高」，兩位導演也互虧，誰要是想出怪招，就扣誰的導演費去拍，至於未來集數仍維持10集，但時間會拉長一些。

(中時 )